सिगरेट देने को लेकर विवाद: पान ठेले पर युवक को बेरहमी से पीटा, सिर पर पत्थर मारने की कोशिश

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पुलिस के अनुसार, घायल युवक की पहचान एसबीएस कॉलोनी निवासी राहुल शांडिल्य के रूप में हुई है। उसे सिर, हाथ और आंख में गंभीर चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने के कारण उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के अनुसार, राहुल शांडिल्य अपने साथी दक्ष निराला के साथ बाइक से किसी काम से गया था। देर रात घर लौटते समय दोनों कृष्णा नगर स्थित पान ठेले पर रुके और सामान मांगा। इसी दौरान वहां तरुण साहू, देवेंद्र सिंह और लाला नामक युवक भी पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच सिगरेट और अन्य सामान देने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।पुलिस के मुताबिक, विवाद के दौरान तरुण साहू, देवेंद्र सिंह और लाला पर राहुल शांडिल्य और दक्ष निराला के साथ मारपीट करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में राहुल को सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से मारते हुए और उसके सिर पर पत्थर से हमला करने की कोशिश किए जाने की घटना सामने आई है। मारपीट के बाद राहुल सड़क पर घायल हालत में पड़ा रहा। बाद में उसका साथी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए।घटना का पूरा घटनाक्रम पान ठेले के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस इस फुटेज को जांच में शामिल कर रही है। सूचना मिलने के बाद मानिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि एक पक्ष में राहुल शांडिल्य और दक्ष निराला हैं, जबकि दूसरे पक्ष में तरुण साहू, देवेंद्र सिंह और लाला नामक युवक हैं। विवाद के बाद मारपीट में राहुल घायल हुआ है।पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। घायल युवक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। देर रात तक खुले रहने वाले पान ठेलों को लेकर भी पुलिस की नजर है। बताया गया है कि संबंधित पान ठेले के संचालक के खिलाफ भी देर रात तक दुकान संचालित करने और सामान बेचने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।