छत्तीसगढ़: तीन एकड़ जमीन, 30 हजार का कर्ज और खेती का बोझ; किसान ने कीटनाशक खाकर दी जान

जिले के उरगा थाना क्षेत्र के बागबुड़ा गांव में एक किसान ने कर्ज और खेती के बोझ से परेशान होकर कथित तौर पर कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय परदेसी राम कंवर के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, वह करीब 3 एकड़ जमीन पर खेती करते थे और खेती का पूरा काम अकेले संभालते थे। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।

विज्ञापन