कोरबा में कांग्रेस पार्षदों का हल्लाबोल: कचरा यात्रा निकालकर किया जताया अनोखा विरोध, लगाया ये आरोप

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इस प्रदर्शन का नेतृत्व वार्ड पार्षद गोपाल कुर्रे, जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर और नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने किया। पार्षद दल कचरा लेकर वार्ड की गलियों में घूमा और सफाई व्यवस्था की पोल खोली।वार्डवासियों का कहना है कि नालियां कचरे से भरी हैं, नियमित उठाव नहीं हो रहा। गंदगी के कारण मच्छर, कीड़े घरों में घुस रहे हैं और बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन दुर्गा पंडालों के आसपास भी सफाई नहीं कराई गई है। इससे लोगों में भारी नाराजगी है।वार्ड पार्षद गोपाल कुर्रे ने बताया कि सफाई को लेकर कई बार ठेकेदार से संपर्क किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वार्ड में लगातार गंदगी बनी हुई है और लोगों की शिकायतें आ रही हैं।जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर ने आरोप लगाया कि सिर्फ वार्ड 26 ही नहीं, शहर के कई वार्डों में सफाई व्यवस्था बदहाल है। अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को काम देकर कमीशन का खेल खेल रहे हैं और फील्ड में जाकर जायजा नहीं लेते।नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने कहा कि नवरात्रि जैसे बड़े पर्व पर बस्तियों और पंडालों के आसपास गंदगी पसरी है। गंदी नालियों से बीमारी फैलने का खतरा है, लेकिन संबंधित विभाग और ठेकेदार केवल औपचारिकता निभा रहे हैं।कांग्रेस पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।