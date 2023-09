CG: रायपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह; लेंगे कोर कमेटी की बैठक, जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी बड़ी लिस्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। वो अपने निर्धारित शेड्यूल से करीब तीन घंटे देर से राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। इसके बाद गृहमंत्री शाह बोरियाकला स्थित बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। यहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। शाह की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वो प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक लेंगे। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द जारी हो सकती है।

#WATCH | Chhattisgarh | Union Home Minister Amit Shah was welcomed at the BJP office in Raipur earlier this evening after his arrival to the city. pic.twitter.com/STeyB77h8u