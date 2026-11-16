सीजी: चरित्र शंका में पति ने पत्नी और ढाई माह के बेटे पर किया हमला, मासूम के सिर में गंभीर चोट

कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सलोरा में चरित्र पर संदेह को लेकर एक पति ने अपनी पत्नी और ढाई माह के मासूम बेटे पर लकड़ी के बोंगरा से हमला कर दिया। हमले में महिला के दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई है, जबकि गोद में मौजूद मासूम के सिर में गंभीर अंदरूनी चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। घटना 15 नवंबर 2026 की रात करीब 8 बजे की है। पीड़िता मुस्कान केंवट (24) पति द्वारिका प्रसाद केंवट निवासी ग्राम सलोरा ने कटघोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी 8 मई 2024 को द्वारिका प्रसाद केंवट से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा सोम दो साल का है, जबकि छोटा बेटा सोमू ढाई माह का है। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति उसके चरित्र पर संदेह करता था। इस बात को लेकर वह अक्सर गाली-गलौज और मारपीट करता था।

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पीड़िता ने बताया कि 15 नवंबर की रात वह घर में छोटे बेटे सोमू को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। इसी दौरान पति द्वारिका प्रसाद ने उसके चरित्र पर संदेह करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए घर में रखे जलाऊ लकड़ी के बोंगरा से उसके सिर पर हमला कर दिया। महिला ने हाथ से सिर बचाने की कोशिश की, जिससे उसके दाहिने हाथ की कलाई में चोट लग गई।

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इस दौरान गोद में मौजूद ढाई माह के मासूम सोमू के सिर के बाएं हिस्से में भी गंभीर चोट आई और सूजन आ गई। मां-बेटे की चीख-पुकार सुनकर जेठ राजू केंवट और जेठानी सुमित्रा केंवट मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दोनों को बचाया। घायल मां-बेटे को कटघोरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना कटघोरा में अपराध क्रमांक 490/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) में आरोपी द्वारिका प्रसाद केंवट (29), पिता शनिच राम केंवट, निवासी सलोरा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। मामले की विवेचना एसआई राजेश तिवारी कर रहे हैं।