धमतरी में दो जगह खूनी हमला: बुजुर्ग के पेट पर 7 वार तो युवक को चाकू से गोदा, दोनों आरोपी गिरफ्तार

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पहली घटना मगरलोड थाना अंतर्गत चौकी करेलीबड़ी क्षेत्र के ग्राम भेण्डरी की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 11 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे नारायण साहू (38 वर्ष) अपने पिता भागीरथी साहू के साथ भेण्डरी बस स्टैंड स्थित चाय ठेले पर मौजूद थे। इसी दौरान गांव का रहने वाला ईश्वर राम उर्फ बल्ले साहू वहां पहुंचा और अश्लील गाली-गलौज करने लगा।आसपास महिलाओं की आवाजाही होने के कारण भागीरथी साहू ने आरोपी को गाली देने से मना किया। इस बात से नाराज होकर आरोपी ने अपनी जेब में रखे साइकिल के धारदार स्पोक से बुजुर्ग के पेट पर लगातार 6 से 7 वार कर दिए। हमले में भागीरथी साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल संजीवनी अस्पताल, नयापारा में भर्ती कराया गया।घटना की शिकायत मिलने पर चौकी करेलीबड़ी पुलिस ने आरोपी ईश्वर राम उर्फ बल्ले साहू (27 वर्ष), पिता नरसिंग साहू, निवासी ग्राम भेण्डरी के खिलाफ धारा 296, 109(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर ग्राम करेलीबड़ी के नंगरा नाला पुल के नीचे पाइप में छिपाकर रखा गया वारदात में इस्तेमाल साइकिल का धारदार स्पोक भी बरामद कर लिया गया।दूसरी घटना भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम जोरातराई (अ) की है। यहां पुरानी रंजिश के चलते 21 वर्षीय युवक ने एक अन्य युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।पुलिस के अनुसार, 11 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे ग्राम जोरातराई (अ) निवासी देवेंद्र साहू शीतला मंदिर के पास बैठा हुआ था। पास में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। इसी दौरान गांव का रहने वाला खगेश कुमार निर्मलकर उर्फ सागर निर्मलकर वहां पहुंचा और देवेंद्र के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अपने पास रखे धारदार चाकू से देवेंद्र पर प्राणघातक हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे डायल 112 की मदद से तत्काल कुरुद अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया।मामले में भखारा पुलिस ने धारा 109 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खगेश कुमार निर्मलकर उर्फ सागर निर्मलकर (21 वर्ष), पिता लहरमन निर्मलकर, निवासी ग्राम जोरातराई (अ) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल धारदार बटची चाकू भी जब्त किया गया।दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों और सामाजिक कार्यक्रमों में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि विवाद और हिंसक गतिविधियों से दूर रहें। कानून व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।