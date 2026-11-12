धमतरी में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू: 8 नए केंद्र खुले, 66 लाख क्विंटल खरीदी का लक्ष्य

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छत्तीसगढ़ राज्य के साथ धमतरी जिले में भी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। जिला प्रशासन ने किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इस वर्ष जिले में 8 नए उपार्जन केंद्र बढ़ाए गए हैं, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 108 हो गई है। जिले के लिए 66 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए 6 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें बोरई, बनरौद, सांकरा, बांसपानी, जैतपुरी और मोहेरा शामिल हैं। इन चेक पोस्ट पर जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 15 नवंबर के लिए अब तक 83 उपार्जन केंद्रों में 554 किसानों ने टोकन कटाए हैं। इन किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदी प्रस्तावित है। टोकन व्यवस्था से अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा।जिला प्रशासन ने किसानों से निर्धारित टोकन की तिथि और समय पर ही केंद्र पहुंचने की अपील की है। किसानों को धान निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार कर लाने को कहा गया है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। खरीदी प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी।