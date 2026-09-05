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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Despite Janmashtami being a dry day, a Congress leader was arrested for selling liquor at a bar in Raipur

रायपुर: जन्माष्टमी पर ड्राई डे के बावजूद बार में बिक रही थी शराब, कांग्रेस नेता गिरफ्तार; बार का लाइसेंस...

Sat, 05 Sep 2026 04:49 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 05 Sep 2026 04:49 PM IST
सार

रायपुर के मौदहापारा पुलिस ने जन्माष्टमी के पर घोषित सूखा दिवस के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में प्लैटिनम बार के संचालक और कांग्रेस नेता पलाश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है।

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Despite Janmashtami being a dry day, a Congress leader was arrested for selling liquor at a bar in Raipur
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी रायपुर के मौदहापारा पुलिस ने जन्माष्टमी के पर घोषित सूखा दिवस के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में प्लैटिनम बार के संचालक और कांग्रेस नेता पलाश मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब की एक बोतल और बिक्री से मिली दो हजार 300 रुपये की नकदी जब्त की है।
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पुलिस के अनुसार, 4 सितंबर को जन्माष्टमी के चलते रायपुर जिले में सूखा दिवस घोषित था। इस दौरान शराब की दुकानों के साथ ही बार में भी मदिरा बिक्री पर रोक थी। मौदहापारा पुलिस को खबर मिली कि गली नंबर 1 में पूनम होटल के सामने स्थित प्लैटिनम बार से शराब बाहर निकालकर ग्राहकों को बेची जा रही है। 
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सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बार की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। रात लगभग 10:30 बजे पुलिस ने घेराबंदी कर पलाश मल्होत्रा को पकड़ लिया। तलाशी में 1,150 रुपये मूल्य की 750 मिलीलीटर सिमरन ऑफ मिन्टी जामुन अंग्रेजी शराब की एक बोतल और 2,300 रुपये नकद बरामद हुए। बरामद शराब व नकदी का कुल मूल्य 3,450 रुपये है।
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लाइसेंस रद्द करने की होगी सिफारिश
आरोपी पूर्व में उत्तर विधानसभा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है तथा वर्तमान में प्रदेश महासचिव पद का दावेदार है। इस गिरफ्तारी से मामला राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। पुलिस इस मामले में सुरक्षा गार्ड की भूमिका की भी जांच कर रही है कि मदिरा बाहर पहुंचाने में उसकी क्या संलिप्तता थी। सुरक्षा गार्ड के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जानकारी आबकारी विभाग को भेजकर प्लैटिनम बार का लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द करने की सिफारिश करेगी। लाइसेंस निरस्तीकरण पर अंतिम निर्णय आबकारी विभाग लेगा।
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