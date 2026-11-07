छत्तीसगढ़: कुत्ते के काटने के बाद लगाया एंटी रेबीज टीका, फिर भी मासूम की मौत, दस दिन में दूसरा मामला

विज्ञापन

सूरजपुर जिले के कल्याणपुर निवासी सीताराम गोंड़ की पत्नी का पति से विवाद हो गया था। इसके बाद वह अपनी दो साल की बेटी निर्मला को लेकर बलरामपुर जिले के छिंदिया स्थित अपने मायके चली गई थी। वह जीविकोपार्जन के लिए बरियों क्षेत्र के एक होटल में काम कर रही थी। लगभग 10 दिन पहले वह बच्ची को अपने साथ काम पर लेकर गई थी। बच्ची होटल के बाहर खेल रही थी, तभी आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसके गले व होंठ पर बुरी तरह काट लिया। स्वजन तत्काल बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे और उसे एंटी रेबीज का टीका लगवाया। वैक्सीन की तीन खुराक देने के बाद भी दो दिन पहले अचानक बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई। हालत गंभीर होने पर स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।चिकित्सा क्षेत्र के लिए यह चिंताजनक स्थिति है क्योंकि 10 दिनों के भीतर रेबीज से मौत की यह दूसरी घटना है। इससे पहले सूरजपुर जिले के ग्राम मोहरसोप निवासी संत कुमार के साढ़े तीन वर्षीय बेटे को 1 अक्तूबर को कुत्ते ने काट लिया था। स्वजन ने शुरुआत में बच्चे का इलाज मोहरसोप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सूरजपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि, परिवार के सदस्य बच्चे को जिला अस्पताल ले जाने के बजाय झोलाछाप डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा के पास ले गए। सही इलाज न मिलने के कारण बच्चे के शरीर में संक्रमण तेजी से फैल गया। 17 अक्तूबर को उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।