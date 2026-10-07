छत्तीसगढ़ मॉर्निग न्यूज: सीएम साय करेंगे सेवा ज्योति यात्रा की शुरुआत, सुखदेव भगत का बस्तर प्रवास आज, पढ़ें

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कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत मंगलवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे। आज वह बस्तर दौरे पर रहेंगे। वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तीन दिनों तक बस्तर के अलग-अलग भागों का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे रायपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे। कांकेर में दोपहर 1 बजे जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे वोट बचाओ देश बचाओ मार्च में शामिल होंगे। दोपहर करीब 3 बजे कांकेर से जगदलपुर जाएंगे। यहीं रात्रि विश्राम करेंगे।नौकरी की तलाश कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। 7-8 अक्टूबर को रायपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसे मेले में करीब 10 हजार युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं और हुनर वाले युवा इस मेले में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की ओर से यह मेला रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जाते-जाते मानसून प्रदेश को फिर तरबतर करेगा। अगले तीन दिनों में राज्य के कुछ भागों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में मौसमी गतिविधियों में बदलाव आया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा सुपौल, रांची, रायपुर, ब्रह्मपुरी, परभणी, बारामती और हरनाई होते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और आस-पास के क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 0।9 किमी ऊपर तक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक द्रोणिका भी बनी हुई है।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा टल गया है। वे दो दिवसीय दौरे पर आज रायपुर आने वाले थे। निर्वाचन आयोग ने अपरिहार्य कारणों से सीईसी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा टाल दिया है। राज्य सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया था और प्रोटोकोल भी जारी किया था, लेकिन दौरे से ठीक एक दिन पहले दौरा उनका टल गया है। आशंका जताई जा रही है कि कई जगहों पर उनके विरोध के चलते यह कार्यक्रम टल गया है।