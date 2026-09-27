सीजी: बिजली के 450 किलोग्राम सिल्वर तार की चोरी का खुलासा, कबाड़ी समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

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गिरफ्तार आरोपियों में खोखरा निवासी अविनाश थवाईत उर्फ मोटू, उरकुरा निवासी दीपांशु कूड़ापे उर्फ चिकी, सनी सिंह, राजेंद्र कुमार उर्फ चाचा और रायपुर के शीतलापारा (खमतराई) निवासी पप्पू कोल शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।पुलिस के अनुसार कुरियारी डोंगाघाट से कुरियारी मुख्य मार्ग पर स्थित एक पोल्ट्री फार्म में बिजली आपूर्ति के लिए 11 खंभे लगाए गए थे। इन खंभों के सहारे 11 केवी सिल्वर तार बिछाया गया था। बीते 25 सितंबर की सुबह जब पोल्ट्री फार्म संचालक मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि खंभों पर लगा लगभग 450 किलोग्राम सिल्वर तार गायब था। पीड़ित फार्म संचालक ने तत्काल इस की शिकायत शिवरीनारायण थाने में दर्ज कराई।जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक बोलेरो पिकअप वाहन का उपयोग किया गया था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने वाहन चालक अविनाश थवाईत उर्फ मोटू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अविनाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर बिजली तार चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने चोरी किया हुआ तार रायपुर के उरकुरा स्थित सृष्टि मेटालिक में बेचा था। अविनाश से मिली जानकारी के आधार पर शिवरीनारायण थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी पप्पू कोल के कब्जे से पूरा 450 किलोग्राम सिल्वर तार बरामद कर लिया। साथ ही, चोरी में इस्तेमाल बोलेरो पिकअप वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।