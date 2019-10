छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा- इतिहास गवाह है, गोडसे सावरकर का चेला था

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नाथूराम गोडसे के बहाने सावरकर पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा है कि गोडसे सावरकर का शिष्य था और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। सावरकर गांधी जी की हत्या की साजिश का हिस्सा था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel: Godse was Savarkar's disciple, this is a historical fact which no one can deny. Savarkar was part of Gandhi Ji's murder conspiracy, no one can deny this. pic.twitter.com/YLlbY3mjJD