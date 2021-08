छत्तीसगढ़ सीएम पद पर खींचतान जारी: राहुल से मिलने दिल्ली रवाना हुए भूपेश बघेल, कई विधायकों ने भी डाला डेरा

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सियासी ऊंट किस ओर करवट लेगा, यह अभी भी अंधेरे में है। फिलहाल खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी से मिलने दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शाम चार बजे उनकी मुलाकात हो सकती है।

छत्तीसगढ़ से निकलने से पहले सीएम बघेल ने बताया कि उन्हें महासचिव केसी वेणुगोपाल का मैसेज मिला था। इसलिए दिल्ली जा रहा हूं। विधायकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई भी अपने नेता से मिलने जा सकता है। हालांकि, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है।

I have been called to Delhi that's why I am going...Why can't people meet their leader? Some people have gone without invitation: Congress leader & Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel pic.twitter.com/iszUMWqmFX