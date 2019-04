छत्तीसगढ़ : नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। घटना धमतरी के सेलघाट इलाके की है जहां सीआरपीएफ और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दो सेना के जवान घायल हो गए जबकि नक्सलियों को भी भारी नुकसान होने की खबर है।

Chhattisgarh: 2 CRPF personnel have sustained injuries in an encounter with Naxals in forests in Saleghat area in Dhamtari today. Heavy loss to Naxals inflicted.