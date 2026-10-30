आज रायपुर का मौसम कैसा रहेगा?: छत्तीसगढ़ के इन कई जिलों में होगी बारिश, 50 की रफ्तार से चलेंगी तेज हवायें

अनर्ब चक्रवात को लेकर छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी है। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के संकेत हैं। 40 से 50 की रफ्तार से तेज हवायें चल सकती हैं।

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गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की-मध्यम बारिश हुई। वहीं एक-दो जगहों पर भारी वर्षा हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो जगहों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के संकेत हैं। 40 से 50 की रफ्तार से तेज हवायें चल सकती हैं।प्रदेश में सबसे अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बिलासपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया।30 अक्टूबर को आकाश में सामान्यतः मेघमय रहने के साथ एक-दो बार बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27°C और 20°C के आसपास रहने की संभावना है।बात पिछले 24 घंटे की करें तो गुरुवार का दिन बारिश के नाम रहा। प्रदेश में सबसे अधिक 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। रायपुर में गुरुवार को कई जगहों पर सुबह से ही हल्की मध्यम बारिश हुई। पिछले 48 घंटों से हल्की मध्यम बारिश हुई।सुकमा, कोंटा, नेरहरपुर, धपथौरा -7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। तोकापाल, दोरनापाल, बडेरार्पुर, केशकाल, छिंदगढ़, काांके में 6 सेमी, कुकरेल, बलरामपुर, नगरी, बसना, सरोना, कटेकल्याण, बेलरगाांव, राजिम, कुसमी,धमतरी, अमलीपदर, प्रेमनगर, देवभोग, मैनपुर, फरसगाांव, गादीरास, बागबाहरा में 5 सेमी बारिश हुई। इसी तरह माकडी, चारामा, सरायपाली, राजनांदगाांव, पलारी, पेंड्रा रोड, मुकडेगा, करपावांड, लोहांडीगुडा, गुरुर, नानगुर, पथररया, रायपुर, घनौरा, बलौदा, अर्जुंदा, हसौद, छुरा, गरियाबंद -4 सेमी और कुछ और स्थानों पर इससे कम बारिश दर्ज की गई।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 19.2 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.6 और न्यूनतम 19.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 27.0 और न्यूनतम 15.8, अंबिकापुर में अधिकतम 30.5 और न्यूनतम 13.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 27.6 और न्यूनतम 19.2, दुर्ग में अधिकतम 29.2 और न्यूनतम 17.2 दर्ज किया गया।प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के संकेत हैं। वहीं गरज-चमक के साथ वज्रपात गिरने और 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवायें चल सकती हैं।