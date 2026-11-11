छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए निर्देश

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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में 15 नवंबर को रविवार है। इस कारण कार्यक्रम 14 नवंबर अथवा 16 नवंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में होंगे। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। इनमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान पर आधारित कार्यक्रम शामिल हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान से भी परिचित कराया जाएगा। इन आयोजनों से उन्हें महान जनजातीय नायक के आदर्शों को समझने का अवसर मिलेगा।कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेंगे। उन्हें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। विद्यालयों में 14 अथवा 16 नवंबर को लेखन और वाचन जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों पर आधारित वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी। इन गतिविधियों से छात्र उनके जीवन दर्शन को गहराई से जान पाएंगे।लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी विद्यालयों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थागत प्रमुख शामिल होंगे। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के महान जनजातीय नायक से परिचित कराना है। उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल छात्रों में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक चेतना जगाएगी।