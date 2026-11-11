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छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए निर्देश

Wed, 11 Nov 2026 05:57 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 11 Nov 2026 05:57 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 नवंबर 2026 को रविवार होने के कारण स्कूलों में 14 या 16 नवंबर को आयोजन होगा।

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birth anniversary of Lord Birsa Munda will be celebrated in all schools of Chhattisgarh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके जीवन, संघर्ष और योगदान से परिचित कराना है।
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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में 15 नवंबर को रविवार है। इस कारण कार्यक्रम 14 नवंबर अथवा 16 नवंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में होंगे। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुसार विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। इनमें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान पर आधारित कार्यक्रम शामिल हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान से भी परिचित कराया जाएगा। इन आयोजनों से उन्हें महान जनजातीय नायक के आदर्शों को समझने का अवसर मिलेगा।
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विद्यार्थियों को प्रेरणा
कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लेंगे। उन्हें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। विद्यालयों में 14 अथवा 16 नवंबर को लेखन और वाचन जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों पर आधारित वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी। इन गतिविधियों से छात्र उनके जीवन दर्शन को गहराई से जान पाएंगे।
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सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी विद्यालयों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थागत प्रमुख शामिल होंगे। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को देश के महान जनजातीय नायक से परिचित कराना है। उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पहल छात्रों में राष्ट्रीय भावना और सामाजिक चेतना जगाएगी।
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