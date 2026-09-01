छत्तीसगढ़: हाई कोर्ट को मिलेगा नया चीफ जस्टिस; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केआर मोहपात्रा के नाम की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में ओडिशा हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति केआर मोहपात्रा के नाम की सिफारिश की है। 6 अगस्त 2026 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सिफारिश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के 4 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में है।

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