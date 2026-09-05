बीजापुर: आवापल्ली में अवैध शराब पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 37 लीटर से ज्यादा शराब-बीयर जब्त, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार थाना आवापल्ली क्षेत्र में अवैध रूप से शराब रखे जाने और बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शराब दुकान आवापल्ली के पास स्थित एक दुकान में दबिश दी जहां दुकानदार के कब्जे से अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने दुकानदार प्रदीप साहू के कब्जे से अवैध रूप से रखी गई करीब 37 लीटर शराब जब्त की।शराब को विधिवत जब्त करने के बाद आरोपी के विरुद्ध थाना आवापल्ली में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के विक्रय और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। आवापल्ली क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी को इसी अभियान की महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।