छत्तीसगढ़: दो लाख की चोरी में पुलिस के हाथ खाली थे, फिर 'कोका' ने पहुंचाया चोरों के घर तक, ऐसे खुली राज

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पुलिस के मुताबिक, मोतीपुर भाठापारा निवासी सुरेश महाजन चार सितंबर को किसी काम से गुमला, झारखंड गए थे। अगले दिन वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि दुकान से नकदी और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर गायब है। इसके बाद उन्होंने दरिमा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के दौरान घटनास्थल से मिले एक कपड़े को पुलिस डॉग कोका को सूंघाया गया। पुलिस के अनुसार, कपड़े की गंध के आधार पर कोका संदिग्धों के घर तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।पुलिस की पूछताछ में सिद्धार्थ निषाद उर्फ रानू (25) और कबीर दास उर्फ विक्की (21), दोनों निवासी मोतीपुर, ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले इसी दुकान में काम कर चुके थे और काफी समय से चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपियों ने दुकान में लगे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को बेलखरिखा नदी में फेंक दिया, ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस डॉग हैंडलर आरक्षक कुलेश्वर साहू, नीरज वर्मा और डॉग ‘कोका’ की भूमिका की सराहना की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली पूरी टीम और डॉग दस्ते को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।