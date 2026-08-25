अंबिकापुर में शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन: टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने निकली 'मुक्ति महारैली'

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रैली कला केंद्र मैदान से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय और कलेक्ट्रेट होते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण संचालनालय के नाम कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।शिक्षकों का कहना है कि जिनकी नियुक्ति पुराने भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत हुई थी, उस समय टीईटी अनिवार्य नहीं थी। ऐसे में वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर अब नई व्यवस्था के तहत टीईटी की शर्त लागू करना उचित नहीं है। मोर्चा ने सवाल उठाया कि 20 से 28 साल तक पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षकों को दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है।जिला संयोजक कमलेश सिंह ने कहा कि टीईटी से प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर इस मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने पदोन्नति सूची जारी होने की स्थिति में संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी।शिक्षकों ने बीएड ब्रिज कोर्स शुरू करने, 13 फरवरी 2026 के भर्ती-पदोन्नति नियमों की विसंगतियां दूर करने, पुरानी पेंशन के लिए पूर्व सेवा की गणना और केंद्रीय स्तर के वेतनमान की मांग भी रखी। प्रांतीय सह-संचालक मुकेश मुदलियार ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल विरोध नहीं, बल्कि शिक्षकों की समस्याओं का स्थायी समाधान हासिल करना है। रैली में विभिन्न शिक्षक संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल रहे।