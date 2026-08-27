छत्तीसगढ़: शादी से इनकार के आरोपों के बीच 19 वर्षीय गर्भवती की मौत, गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी तोड़ा दम

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मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगनगर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवती का ग्राम बगाड़ी निवासी एक युवक के साथ कथित रूप से संबंध था। परिवार को इसकी जानकारी तब हुई, जब युवती करीब पांच माह की गर्भवती हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने युवक से संपर्क कर दोनों की शादी कराने की बात रखी, लेकिन आरोप है कि युवक ने विवाह करने से मना कर दिया।इसी दौरान युवती का गर्भ सात माह का हो गया। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजन उसे राजपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया।अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान बुधवार शाम युवती की मौत हो गई। चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद गर्भस्थ सात माह के शिशु को भी नहीं बचाया जा सका। घटना की सूचना के बाद परिजनों में गम का माहौल है।परिजनों ने युवक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मामले में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पुलिस शिकायत मिलने के बाद जांच करेगी। जांच के बाद ही युवती की मौत के कारणों और युवक की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।