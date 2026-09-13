छत्तीसगढ़: शादी के चार महीने बाद नवविवाहिता की मौत, दहेज में फ्रिज-वॉशिंग मशीन और सोने की अंगूठी मांगने का आरोप

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पुलिस के मुताबिक, महिला की शादी मई 2026 में दिलीप कुमार यादव से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के करीब एक महीने बाद से ही ससुराल पक्ष फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सोने की अंगूठी की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। लगातार विवाद और मारपीट से परेशान होकर महिला ने 9 सितंबर को गांव के पास स्थित बाऊली में कूदकर जान दे दी।घटना के दिन महिला घास काटने के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश शुरू की तो तालाब से उसका शव बरामद हुआ। सूचना पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मर्ग जांच के दौरान परिजनों और गवाहों के बयान में दहेज प्रताड़ना के तथ्य सामने आने पर सनावल पुलिस ने BNS की धारा 80 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया।मामले में पुलिस ने आरोपी पति दिलीप कुमार यादव (26) और ससुर सुरेश यादव (53) को 12 सितंबर को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।