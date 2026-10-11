छत्तीसगढ़: मनेन्द्रगढ़ में 2615 किलो लोहे का कबाड़ जब्त, 4.52 लाख का मशरूका बरामद; पुलिस ने पिकअप पकड़ी

मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान चोरी के लोहे के कबाड़ की तस्करी के संदेह में एक पिकअप वाहन जब्त किया है। वाहन में 2615 किलोग्राम पुराना लोहा लोड था। पुलिस ने कबाड़ और वाहन समेत कुल 4 लाख 52 हजार 300 रुपये का मशरूका जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 की रात थाना प्रभारी झगराखांड के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर गश्त और पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मनेन्द्रगढ़ की ओर से एक पिकअप वाहन क्रमांक CG-16 CN-1747 में चोरी का लोहे का कबाड़ लोड कर बिक्री के लिए अनूपपुर ले जाया जा रहा है।

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सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घुटरीटोला के रास्ते में घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम अकील अहमद उर्फ मोनू, पिता मुस्ताक अहमद, निवासी वार्ड नंबर 14, मनेन्द्रगढ़ बताया।

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पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 2615 किलोग्राम पुराना लोहे का कबाड़ मिला। पुलिस ने चालक से कबाड़ की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस ने लोहे के कबाड़ की कीमत लगभग 52,300 रुपये और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन की कीमत करीब 4 लाख रुपये आंकी है। इस तरह कुल 4 लाख 52 हजार 300 रुपये का मशरूका जब्त किया गया। पुलिस अब कबाड़ के वास्तविक मालिक का पता लगाने में जुटी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी झगराखांड, सहायक उपनिरीक्षक सुखलाल खलखो, प्रधान आरक्षक शम्भू यादव, आरक्षक रवि शर्मा और साइबर सेल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।