बलरामपुर: ब्लैकबोर्ड पर चॉक थाम शिक्षिका बनीं कलेक्टर, बच्चों को दिया टॉपर और अफसर बनने का मंत्र

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निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं (वाणिज्य, कला व जीवविज्ञान) के कमरों में जाकर शैक्षणिक गुणवत्ता और पाठ्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की।कक्षा 11वीं जीवविज्ञान की क्लास में कलेक्टर ने स्वयं चॉक उठाकर ब्लैकबोर्ड पर ‘‘मैंगिफेरा इंडिका’’ लिखा और छात्रों से सवाल पूछा। विद्यार्थियों ने भी बिना झिझक तुरंत जवाब दिया कि यह आम का वैज्ञानिक नाम है। बच्चों की त्वरित प्रतिक्रिया से खुश होकर उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। वहीं, कक्षा 11वीं कला संकाय में उन्होंने ग्लोब के जरिए देशों की भौगोलिक स्थिति को व्यावहारिक रूप से समझाकर भूगोल की बारीकियों से अवगत कराया।विद्यार्थियों में उत्साह भरते हुए कलेक्टर ने परीक्षा के लिए समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और पैटर्न आधारित तैयारी के गुर सिखाए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे बड़े सपने देखें, लगन से पढ़ाई करें और डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस अधिकारी बनकर अपने माता-पिता और जिले का गौरव बढ़ाएं।शैक्षणिक स्तर को और मजबूत करने के लिए कलेक्टर ने प्राचार्य एवं शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कक्षाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो और रोजाना क्लासवर्क व होमवर्क के जरिए अभ्यास कराया जाए। बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को पुराने प्रश्नपत्र हल कराएं और पाठ्यक्रम का लगातार रिवीजन कराएं। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नियमित रूप से प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य (प्रैक्टिकल) सुनिश्चित किए जाएं। शिक्षक सरल और रुचिकर शिक्षण विधियों का उपयोग करें, ताकि कठिन विषय भी आसानी से समझ आ सकें।कलेक्टर ने रेखांकित किया कि शिक्षकों का समर्पण और विद्यार्थियों की मेहनत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों की वास्तविक नींव है।