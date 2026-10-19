सीजी: चार महिलाओं की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से मिला सुराग

कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करजी तालाब के पास हुए सड़क हादसे में चार महिलाओं की मौत के मामले में पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक की पहचान कर ली है। पुलिस ने 50 से अधिक सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल विश्लेषण की मदद से फरार वाहन का पता लगाया। दुर्घटना में शामिल बोलेरो पिकअप का नंबर जेएच 03 एयू 6791 है। चालक की पहचान झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रमकंडा निवासी राजू कुमार गुप्ता के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे ग्राम छिंदिया निवासी अमित सिंह अपने ऑटो में ग्राम बिलारो से तीज नहावन कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। ऑटो में करीब 14-15 महिलाएं सवार थीं। इसी दौरान ग्राम करजी तालाब के पास बैकुंठपुर की ओर से आ रही एक बोलेरो पिकअप ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

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दुर्घटना में ऑटो सवार कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान चंदमती समेत चार महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद फरार वाहन और चालक की तलाश पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक कोरिया हरीश राठौर के निर्देशन में विशेष पुलिस एवं तकनीकी टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल से बैकुंठपुर शहर, मुख्य मार्गों, तिराहों, टोल नाकों और संभावित निकास मार्गों पर लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।

रात के अंधेरे में वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई नहीं देने पर साइबर सेल ने वीडियो एनहांसमेंट टूल और फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण की मदद ली। वाहन की बनावट, कट-मार्क और लाइट पैटर्न का मिलान करने के बाद पुलिस ने बोलेरो पिकअप की पहचान की। तकनीकी साक्ष्यों और वाहन के रिकॉर्ड के आधार पर चालक का भी पता लगाया गया।