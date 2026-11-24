50 लाख की चोरी पर कारोबारियों ने घेरा: मंत्री अग्रवाल का थाना प्रभारी को फोन-पुलिस भेजिए…मुझे छुड़वाइए
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबिकापुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 24 Nov 2026 03:53 PM IST
सार
ट्रेडिंग कंपनी में 50 लाख रुपये की चोरी के बाद पुलिस कार्रवाई में देरी से कारोबारियों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 50 व्यापारियों ने कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल का घेराव किया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने ट्रेडिंग कंपनी में हुई 50 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस की ढिलाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। वारदात के बाद पुलिस की सुस्त कार्रवाई से नाराज लगभग 50 व्यापारियों ने मंत्री का घेराव किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने मौके से ही थाना प्रभारी को फोन लगाकर कहा कि यदि पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है तो कम से कम उन्हें छुड़ाने के लिए तुरंत पुलिस टीम भेज दे।
चोरी के बाद व्यापारियों का फूटा गुस्सा
अंबिकापुर स्थित ट्रेडिंग कंपनी में लगभग 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी की घटना हुई थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर वारदात में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की थी। हालांकि, पुलिस द्वारा समय पर कोई प्रभावी कदम न उठाए जाने के कारण कारोबारियों में असंतोष बढ़ता ही गया। व्यापारियों का आरोप था कि इतनी बड़ी रकम की चोरी होने के बावजूद पुलिस जांच में देरी कर रही है और अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी है। इसी आक्रोश के चलते करीब 50 व्यापारी एकजुट होकर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे।
थाना प्रभारी को फोन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
व्यापारियों ने मंत्री के सामने पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और त्वरित कार्रवाई करने का दबाव बनाया। कारोबारियों के बीच घिरे मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्थिति को भांपते हुए सीधे थाना प्रभारी को फोन मिला दिया। फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने पुलिस की सुस्ती पर नाराजगी जताई और चुटीले अंदाज में कहा कि अगर पुलिस से चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो एक पुलिस टीम भेजकर उन्हें ही वहां से छुड़ा लिया जाए।
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चोरी के बाद व्यापारियों का फूटा गुस्सा
अंबिकापुर स्थित ट्रेडिंग कंपनी में लगभग 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी की घटना हुई थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर वारदात में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की थी। हालांकि, पुलिस द्वारा समय पर कोई प्रभावी कदम न उठाए जाने के कारण कारोबारियों में असंतोष बढ़ता ही गया। व्यापारियों का आरोप था कि इतनी बड़ी रकम की चोरी होने के बावजूद पुलिस जांच में देरी कर रही है और अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी है। इसी आक्रोश के चलते करीब 50 व्यापारी एकजुट होकर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे।
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थाना प्रभारी को फोन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
व्यापारियों ने मंत्री के सामने पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और त्वरित कार्रवाई करने का दबाव बनाया। कारोबारियों के बीच घिरे मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्थिति को भांपते हुए सीधे थाना प्रभारी को फोन मिला दिया। फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने पुलिस की सुस्ती पर नाराजगी जताई और चुटीले अंदाज में कहा कि अगर पुलिस से चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो एक पुलिस टीम भेजकर उन्हें ही वहां से छुड़ा लिया जाए।
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