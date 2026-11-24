विज्ञापन

अंबिकापुर स्थित ट्रेडिंग कंपनी में लगभग 50 लाख रुपये की बड़ी चोरी की घटना हुई थी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर वारदात में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की थी। हालांकि, पुलिस द्वारा समय पर कोई प्रभावी कदम न उठाए जाने के कारण कारोबारियों में असंतोष बढ़ता ही गया। व्यापारियों का आरोप था कि इतनी बड़ी रकम की चोरी होने के बावजूद पुलिस जांच में देरी कर रही है और अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी है। इसी आक्रोश के चलते करीब 50 व्यापारी एकजुट होकर कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे।व्यापारियों ने मंत्री के सामने पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और त्वरित कार्रवाई करने का दबाव बनाया। कारोबारियों के बीच घिरे मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्थिति को भांपते हुए सीधे थाना प्रभारी को फोन मिला दिया। फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने पुलिस की सुस्ती पर नाराजगी जताई और चुटीले अंदाज में कहा कि अगर पुलिस से चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो एक पुलिस टीम भेजकर उन्हें ही वहां से छुड़ा लिया जाए।