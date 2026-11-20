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ग्राम भुरकुनी निवासी द्रोणाचार्य साहू अपनी पत्नी तामेश्वरी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर रानीतराई क्षेत्र के ग्राम कौही में आयोजित दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के पश्चात दोनों वापस अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल पाटन स्थित महामाया चौक से आगे अमलेश्वर मार्ग पर सुलभ शौचालय के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही अनियंत्रित बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के आरोपों के मुताबिक बस चालक अत्यंत तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इस जोरदार भिड़ंत के कारण दोनों पति-पत्नी सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें अत्यंत गंभीर चोटें आईं। हादसे में उनकी मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।सूचना मिलते ही 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान अवस्था में पड़े दोनों घायलों को इलाज के लिए पाटन के शासकीय अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद द्रोणाचार्य साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी तामेश्वरी साहू की शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उच्च स्तरीय इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया। रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान तामेश्वरी साहू ने भी दम तोड़ दिया।पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले बस चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच अधिकारी हादसे के समय बस की गति, चालक की गफलत और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों की समीक्षा कर रहे हैं।