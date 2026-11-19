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पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते एक ट्रक में गांजा भरकर महाराष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा है। संयुक्त पुलिस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर स्थित ग्राम रेहटीखोल के पास नाकेबंदी कर दी। कुछ समय बाद ओडिशा की दिशा से आ रहे संदिग्ध गेरुआ रंग के आयशर माजदा ट्रक को रोक लिया। पुलिस टीम ने जब ट्रक के डाले की जांच की, तो उसमें छिपाकर रखी गई तीन बोरियों में भरा गांजा मिला। पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा के सोनपुर जिले से यह गांजा लेकर महाराष्ट्र के शोलापुर जिले जा रहे थे।पुलिस की गणना के अनुसार जब्त गांजे का कुल वजन 77.620 किलोग्राम निकला, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 38 लाख 81 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल 10 लाख रुपये मूल्य का ट्रक और 14 हजार रुपये की कीमत वाले दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस प्रकार कुल 48 लाख 95 हजार रुपये का सामान जब्त किया है।पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान गणेश शिंदे (35), निवासी आवडी, थाना मोहड, जिला शोलापुर और रविराज बालू सुडके (19), निवासी भिकवडी आडगांव, थाना विट्टा, जिला सांगली, महाराष्ट्र के रूप में की है। सिंघोड़ा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह जानकारी जुटा रही है कि गांजे की यह खेप किसने उपलब्ध कराई थी और महाराष्ट्र में किन लोगों को सौंपी जानी थी। पुलिस का मुख्य लक्ष्य गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना और इसमें शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचना है।