बिलासपुर: स्कूलों के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले 17 शिक्षक, दो प्राचार्यों को नोटिस

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निरीक्षण दल जब चकरभाठा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय पहुंचा, तो वहां भारी अव्यवस्था देखने को मिली। संस्थान में कुल सत्रह व्याख्याता पदस्थ हैं, लेकिन केवल चार शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए पाए गए। विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार केरकेट्टा समेत तेरह व्याख्याता अनुपस्थित रहे। जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि उपस्थित चार शिक्षकों ने ही निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कक्षाएं लीं, जबकि अन्य अध्यापकों ने एक भी कालखंड में पढ़ाई नहीं कराई। पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध होने के बाद भी शैक्षणिक माहौल खराब मिलने पर अधिकारी ने प्राचार्य प्रदीप कुमार केरकेट्टा को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही सभी व्याख्याताओं को दैनिक समय-सारणी के अनुसार नियमित रूप से अध्यापन कार्य पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया।अधिकारियों की टीम इसके बाद, बिल्हा स्थित स्वामी आत्मानंद विद्यालय पहुंची। यहां दस व्याख्याताओं में से आठ उपस्थित मिले, किंतु संकुल शैक्षिक समन्वयक की ओर से नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कराने की बात सामने आई। इस प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्राचार्य चंद्रमान ठाकुर को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा, विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षक आशीष लहरे की उपस्थिति भी नियमित नहीं पाई गई। पूर्व माध्यमिक शाला हरदी में पदस्थ भृत्य कृष्ण कुमार के नियमविरुद्ध संलग्नीकरण की जानकारी मिलने पर संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के कड़े निर्देश दिए।शासकीय प्राथमिक शाला हरदी के निरीक्षण के समय विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों ने संबंधित प्रधान पाठक शुक्ला और भोजन पकाने वाले स्वसहायता समूह को चेतावनी जारी की। उन्हें व्यवस्था में तुरंत सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने को कहा गया। दूसरी ओर, शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला हिर्री का निरीक्षण करने पर वहां की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त मिलीं।