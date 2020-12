सरकार ने कोयला आयात नीति बदली, अब ऑनलाइन देनी पड़ेगी जानकारी

भारत सरकार ने कोयला आयात नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई आयात नीति के अनुसार अब एक आयातक को आयात के लिए ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। यह नियम 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होंगे। इसकी निगरानी सीआईएमएस(CIMS) द्वारा की जाएगी।

Govt of India implements Coal import Monitoring System (CIMS). According to the new import policy, an importer will have to submit online information for import. CIMS will we effective from Feb 2, 2021. Imports will be governed by CIMS.