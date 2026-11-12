एफआईआई: विदेशी निवेशकों को क्यों लुभा रहा भारतीय शेयर बाजार? पीके मिश्रा ने बताई निवेश बढ़ने की वजह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत में, मिश्रा ने कहा कि विदेशी निवेशक हमेशा से भारतीय बाजारों में मौजूद रहे हैं। उनके निवेश के फैसले काफी हद तक अलग-अलग बाजारों में मिलने वाले मुनाफे के अवसरों पर निर्भर करते हैं।मिश्रा ने कहा, 'स्टॉक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हमेशा से भारत आते रहे हैं। शेयर बाजार की प्रकृति ऐसी है कि यह अलग-अलग तरह की स्थितियों पर निर्भर करता है। जहां भी उन्हें ज्यादा मुनाफा दिखता है। वे वहीं चले जाते हैं। इसमें कुछ भी बहुत नाटकीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे पहले चले गए थे और अब वापस आ रहे हैं। वे हमेशा से यहां मौजूद थे, और हमारी तेज आर्थिक वृद्धि के कारण अब और भी निवेशक यहां आ रहे हैं।'उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय इक्विटी में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इससे पहले सितंबर और अक्तूबर में उन्होंने भारी बिकवाली की थी। हालांकि, भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशकों की कुल (नेट) बिकवाली अब भी लगभग 2,34,447 करोड़ रुपये है।पिछले दो महीनों में लगातार पूंजी बाहर जाने (आउटफ्लो) के बाद, हाल ही में हुई यह खरीदारी विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में एक बदलाव को दर्शाती है। मिश्रा ने कहा कि विदेशी पूंजी की इस आवाजाही को भारत के प्रति निवेशकों की सोच में आए किसी बड़े बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि बदलती निवेश के मौकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।इससे पहले, बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पिछले दो वर्षों में 70 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी पूंजी बाहर जाने के कारण, कई वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए भारत एक ऐसा बाजार बन गया था, जहां निवेश बहुत कम था।उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई खरीदारी विदेशी निवेश की स्थिति के सामान्य होने का संकेत है, क्योंकि वैश्विक निवेशक अब भारतीय इक्विटी में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। विदेशी निवेशकों की वापसी का एक और अहम कारण ईरान विवाद के आंशिक रूप से सुलझने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है।बग्गा ने कहा कि इस नाजुक शांति के कारण कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिससे भारत के महंगाई के अनुमान, चालू खाता घाटे (करंट अकाउंट डेफिसिट) और मुद्रा को कुछ राहत मिली है।कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इससे देश की बाहरी और महंगाई से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलती है, साथ ही निवेश का माहौल भी बेहतर होता है।