एफआईआई: विदेशी निवेशकों को क्यों लुभा रहा भारतीय शेयर बाजार? पीके मिश्रा ने बताई निवेश बढ़ने की वजह
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 12 Nov 2026 02:53 PM IST
सार
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के मुताबिक, भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक लगाए। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और महंगाई की चिंताओं में कमी से निवेश का माहौल बेहतर हुआ है।
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विस्तार
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की अचानक वापसी पर कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि घरेलू इक्विटी बाजारों में और अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही है।
समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत में, मिश्रा ने कहा कि विदेशी निवेशक हमेशा से भारतीय बाजारों में मौजूद रहे हैं। उनके निवेश के फैसले काफी हद तक अलग-अलग बाजारों में मिलने वाले मुनाफे के अवसरों पर निर्भर करते हैं।
पीके मिश्रा ने क्या कहा?
मिश्रा ने कहा, 'स्टॉक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हमेशा से भारत आते रहे हैं। शेयर बाजार की प्रकृति ऐसी है कि यह अलग-अलग तरह की स्थितियों पर निर्भर करता है। जहां भी उन्हें ज्यादा मुनाफा दिखता है। वे वहीं चले जाते हैं। इसमें कुछ भी बहुत नाटकीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे पहले चले गए थे और अब वापस आ रहे हैं। वे हमेशा से यहां मौजूद थे, और हमारी तेज आर्थिक वृद्धि के कारण अब और भी निवेशक यहां आ रहे हैं।'
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उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय इक्विटी में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इससे पहले सितंबर और अक्तूबर में उन्होंने भारी बिकवाली की थी। हालांकि, भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशकों की कुल (नेट) बिकवाली अब भी लगभग 2,34,447 करोड़ रुपये है।
विदेशी पूंजी की आवाजाही को कैसे दिखना चाहिए?
पिछले दो महीनों में लगातार पूंजी बाहर जाने (आउटफ्लो) के बाद, हाल ही में हुई यह खरीदारी विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में एक बदलाव को दर्शाती है। मिश्रा ने कहा कि विदेशी पूंजी की इस आवाजाही को भारत के प्रति निवेशकों की सोच में आए किसी बड़े बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि बदलती निवेश के मौकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
अजय बग्गा ने क्या कहा?
इससे पहले, बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पिछले दो वर्षों में 70 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी पूंजी बाहर जाने के कारण, कई वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए भारत एक ऐसा बाजार बन गया था, जहां निवेश बहुत कम था।
उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई खरीदारी विदेशी निवेश की स्थिति के सामान्य होने का संकेत है, क्योंकि वैश्विक निवेशक अब भारतीय इक्विटी में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। विदेशी निवेशकों की वापसी का एक और अहम कारण ईरान विवाद के आंशिक रूप से सुलझने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है।
बग्गा ने कहा कि इस नाजुक शांति के कारण कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिससे भारत के महंगाई के अनुमान, चालू खाता घाटे (करंट अकाउंट डेफिसिट) और मुद्रा को कुछ राहत मिली है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इससे देश की बाहरी और महंगाई से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलती है, साथ ही निवेश का माहौल भी बेहतर होता है।
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समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक विशेष बातचीत में, मिश्रा ने कहा कि विदेशी निवेशक हमेशा से भारतीय बाजारों में मौजूद रहे हैं। उनके निवेश के फैसले काफी हद तक अलग-अलग बाजारों में मिलने वाले मुनाफे के अवसरों पर निर्भर करते हैं।
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पीके मिश्रा ने क्या कहा?
मिश्रा ने कहा, 'स्टॉक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे हमेशा से भारत आते रहे हैं। शेयर बाजार की प्रकृति ऐसी है कि यह अलग-अलग तरह की स्थितियों पर निर्भर करता है। जहां भी उन्हें ज्यादा मुनाफा दिखता है। वे वहीं चले जाते हैं। इसमें कुछ भी बहुत नाटकीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे पहले चले गए थे और अब वापस आ रहे हैं। वे हमेशा से यहां मौजूद थे, और हमारी तेज आर्थिक वृद्धि के कारण अब और भी निवेशक यहां आ रहे हैं।'
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उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारतीय इक्विटी में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इससे पहले सितंबर और अक्तूबर में उन्होंने भारी बिकवाली की थी। हालांकि, भारतीय बाजारों से विदेशी निवेशकों की कुल (नेट) बिकवाली अब भी लगभग 2,34,447 करोड़ रुपये है।
विदेशी पूंजी की आवाजाही को कैसे दिखना चाहिए?
पिछले दो महीनों में लगातार पूंजी बाहर जाने (आउटफ्लो) के बाद, हाल ही में हुई यह खरीदारी विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में एक बदलाव को दर्शाती है। मिश्रा ने कहा कि विदेशी पूंजी की इस आवाजाही को भारत के प्रति निवेशकों की सोच में आए किसी बड़े बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि बदलती निवेश के मौकों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
अजय बग्गा ने क्या कहा?
इससे पहले, बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पिछले दो वर्षों में 70 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की विदेशी पूंजी बाहर जाने के कारण, कई वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए भारत एक ऐसा बाजार बन गया था, जहां निवेश बहुत कम था।
उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई खरीदारी विदेशी निवेश की स्थिति के सामान्य होने का संकेत है, क्योंकि वैश्विक निवेशक अब भारतीय इक्विटी में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। विदेशी निवेशकों की वापसी का एक और अहम कारण ईरान विवाद के आंशिक रूप से सुलझने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है।
बग्गा ने कहा कि इस नाजुक शांति के कारण कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिससे भारत के महंगाई के अनुमान, चालू खाता घाटे (करंट अकाउंट डेफिसिट) और मुद्रा को कुछ राहत मिली है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि इससे देश की बाहरी और महंगाई से जुड़ी चिंताओं में राहत मिलती है, साथ ही निवेश का माहौल भी बेहतर होता है।