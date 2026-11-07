वोल्टास में नेतृत्व परिवर्तन: नोएल टाटा अब चेयरमैन एमेरिटस, सुनील डी'सूजा चुने गए नए अध्यक्ष

टाटा ग्रुप की प्रमुख कूलिंग उत्पाद बनाने वाली कंपनी वोल्टास में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा 11 नवंबर, 2026 को वोल्टास के चेयरमैन और निदेशक पद से सेवानिवृत्त होंगे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, कंपनी के बोर्ड ने उन्हें 12 नवंबर, 2026 से वोल्टास का चेयरमैन एमेरिटस नियुक्त किया है। यह बदलाव टाटा ग्रुप के शासन दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सुपरएनुएशन की आयु प्राप्त करने के कारण हो रहा है।

70 वर्ष से अधिक आयु में नियुक्ति नहीं

नोएल टाटा का जन्म 12 नवंबर, 1956 को हुआ था और वे 12 नवंबर, 2026 को 70 वर्ष के हो जाएंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। नोएल टाटा 2003 से वोल्टास से जुड़े हुए हैं।

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वोल्टास का नया नेतृत्व कौन संभालेगा?

वोल्टास के बोर्ड ने सुनील डी'सूजा को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 12 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी। सुनील डी'सूजा वर्तमान में टाटा ग्रुप की एफएमसीजी इकाई, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। टीसीपीएल टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टेटली और टाटा संपन्न जैसे ब्रांडों के तहत नमक, चाय, कॉफी, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों सहित कई उपभोक्ता उत्पाद बेचती है।

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प्रबंध निदेशक पद पर क्या बदलाव होंगे?

वोल्टास के प्रबंध निदेशक सी पी मुकुंदन मेनन का कार्यकाल 24 मई, 2027 को समाप्त होगा। वे टाटा ग्रुप की कार्यकारी निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति नीति के अनुरूप कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे। बोर्ड ने जयंत बालन को अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। बालन वर्तमान में रूम एयर कंडीशनर कारोबार के प्रमुख हैं। उनकी नियुक्ति 25 मई, 2027 से पांच साल के लिए होगी, जो शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

सुचारु परिवर्तन के लिए क्या योजना है?

एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, जयंत बालन को उनकी नियुक्ति प्रभावी होने तक रूम एयर कंडीशनर कारोबार के प्रमुख और प्रबंध निदेशक पदनाम के रूप में फिर से नामित किया गया है। बोर्ड ने 12 नवंबर, 2026 से वेंकटेशालु पलानीस्वामी को गैर-स्वतंत्र, गैर-कार्यकारी श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने को भी मंजूरी दी है। यह सभी नियुक्तियां एक नियोजित उत्तराधिकार प्रक्रिया का हिस्सा हैं।