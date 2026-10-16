यूको बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे: मुनाफा 26.77% बढ़कर 786 करोड़ रुपये, कुल कारोबार पर आंकड़े क्या बता रहे?

यूको बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 26.77 प्रतिशत बढ़कर 786 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 620 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक के कुल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है और 30 सितंबर 2026 तक यह 6,37,280 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही बैंक की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार आया है। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर 0.18 प्रतिशत रह गया है।

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बैंक के प्रबंध निदेशक राजेंद्र कुमार साबू और कार्यकारी निदेशक वीएन कांबले ने पत्रकार वार्ता में दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों की जानकारी दी। बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, उसकी शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 13.96 प्रतिशत बढ़कर 2,886 करोड़ रुपये रही। वहीं, परिचालन लाभ में 16.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 1,872 करोड़ रुपये पहुंच गया। कुल अग्रिम यानी बैंक की ओर से दिए गए कर्ज में 24.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2,87,690 करोड़ रुपये हो गया। बैंक का कुल जमा 14.36 प्रतिशत बढ़कर 3,49,590 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।बैंक के खुदरा, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों को दिए गए कुल कर्ज में सालाना आधार पर 26.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बढ़कर 1,68,736 करोड़ रुपये पहुंच गया। खुदरा कर्ज 30.23 प्रतिशत बढ़कर 76,817 करोड़ रुपये रहा। इसमें गृह ऋण में 20.29 प्रतिशत और वाहन ऋण में 61.91 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र को दिया गया कर्ज 29.59 प्रतिशत बढ़कर 41,014 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, एमएसएमई क्षेत्र का कर्ज 20.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50,905 करोड़ रुपये रहा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि बैंक के खुदरा और कारोबार से जुड़े कर्ज में भी विस्तार हुआ है।यूको बैंक के कुल जमा में 14.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 3,49,590 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बैंक के चालू और बचत खातों में जमा राशि को कासा कहा जाता है। यह सालाना आधार पर 10.59 प्रतिशत बढ़कर 1,22,259 करोड़ रुपये रही। इसमें बचत खातों में 1,03,736 करोड़ रुपये और चालू खातों में 18,253 करोड़ रुपये जमा थे। बैंक का कासा अनुपात 36.77 प्रतिशत रहा। चालू और बचत खातों में जमा राशि बैंक के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उसे जमा के विभिन्न स्रोतों की स्थिति समझने में मदद मिलती है।बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। सकल एनपीए अनुपात सालाना आधार पर 0.60 प्रतिशत अंक घटकर 1.96 प्रतिशत रह गया। शुद्ध एनपीए अनुपात में 0.25 प्रतिशत अंक की कमी आई और यह 0.18 प्रतिशत पर पहुंच गया। एनपीए उन कर्जों को कहा जाता है, जिनका भुगतान तय समय पर नहीं हो रहा होता। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 98.36 प्रतिशत रहा। दूसरी तिमाही में वैश्विक शुद्ध ब्याज मार्जिन 3 प्रतिशत और घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.19 प्रतिशत दर्ज किया गया। परिसंपत्तियों पर प्रतिफल 0.80 प्रतिशत रहा, जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.85 प्रतिशत दर्ज किया गया।30 सितंबर 2026 तक यूको बैंक की कुल 3442 शाखाएं थीं। इनमें 3,439 शाखाएं भारत में और तीन अंतरराष्ट्रीय शाखाएं शामिल हैं। बैंक की 61 प्रतिशत घरेलू शाखाएं ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इससे पता चलता है कि बैंक का बड़ा शाखा नेटवर्क छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी फैला हुआ है। बैंक का ऋण-जमा अनुपात 82.29 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 75.47 प्रतिशत था। यह अनुपात बैंक की जमा राशि के मुकाबले दिए गए कर्ज की स्थिति बताता है। दूसरी तिमाही के आंकड़ों में लाभ, कुल कारोबार, कर्ज और जमा में बढ़ोतरी के साथ खराब कर्ज के अनुपात में कमी भी दर्ज की गई।