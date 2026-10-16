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फॉरेक्स रिजर्व: लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट, 726 अरब डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा

Fri, 16 Oct 2026 07:18 PM IST
कुमार विवेक पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 16 Oct 2026 07:18 PM IST
सार

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 9 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.578 अरब डॉलर घटकर 726.027 अरब डॉलर हो गया। यह लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट है।

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India's Forex Reserves Plunge for Second Consecutive Week, Hit USD 726 billion
फॉरेक्स रिजर्व - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि 9 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.578 अरब डॉलर घट गया। यह गिरावट आने के बाद देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 726.027 अरब डॉलर हो गया है। पिछले सप्ताह भी इसमें 12.952 अरब डॉलर की बड़ी कमी दर्ज की गई थी। उस समय यह 734.606 अरब डॉलर पर था।

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विदेशी मुद्रा भंडार में यह लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट है। 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यह 785.706 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह वृद्धि प्रवासी भारतीयों से जमा के लिए एक विशेष रियायती अदला-बदली के हिस्से के रूप में हुई थी। इसके जरिये बैंकों ने लगभग 133 अरब डॉलर की रिकॉर्ड राशि जुटाई थी। हालांकि, तब से इसमें लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है।

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इस बार कितनी हुई गिरावट?

आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 9 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 7.142 अरब डॉलर कम हो गईं। यह विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक है। अब यह 597.605 अरब डॉलर पर आ गया है। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गैर-अमेरिकी इकाइयों जैसे यूरो, पाउंड और येन के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव शामिल होता है।

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स्वर्ण भंडार और एसडीआर का क्या हाल रहा?

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य भी घट गया। इसमें 1.319 अरब डॉलर की कमी आई। अब यह 105.094 अरब डॉलर हो गया है। शीर्ष बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) भी 109 मिलियन डॉलर कम होकर 18.548 अरब डॉलर रह गए।

आईएमएफ के साथ भारत की स्थिति कैसी है?

आरबीआई ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत की आरक्षित स्थिति में भी गिरावट आई है। इसमें 10 मिलियन डॉलर की कमी दर्ज की गई। अब यह 4.78 अरब डॉलर पर पहुंच गई है।

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