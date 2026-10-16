एफएसएसएआई: बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट, जेमिनी एडिबल्स को भ्रामक दावों पर नोटिस जारी, जानें क्या अपडेट

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने भ्रामक स्वास्थ्य दावों के लिए बड़ी कार्रवाई की है। उसने हैदराबाद स्थित जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस राइस ब्रान तेल की बिक्री से जुड़े गलत विज्ञापनों को लेकर दिए गए हैं।

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अन्य कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। नोटिस 'फ्रीडम कुकिंग राइस ब्रान ऑयल' उत्पाद के भ्रामक दावों के संबंध में जारी हुए हैं। इस उत्पाद का प्रचार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। दावों में 'खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखता/बढ़ाता है' शामिल था। साथ ही, '10,000+ पीपीएम नेचुरल ओरिजानोल' का दावा भी किया गया था। नियामक ने पाया कि कोलेस्ट्रॉल और हृदय-स्वास्थ्य संबंधी ये दावे विज्ञापन और दावा विनियम, 2018 के तहत अनुमत नहीं थे।जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से खाद्य उत्पाद बेच रही थी। कंपनी के पास ई-कॉमर्स गतिविधि के लिए वैध केंद्रीय लाइसेंस भी नहीं था। इन खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए।

एफएसएसएआई ने डीएनवी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर गैर-अनुपालनाओं के कारण हुई है। उल्लंघन स्वच्छता, साफ-सफाई, भंडारण और लाइसेंसिंग से संबंधित थे। नियामक ने झांवित्तान्नी का लाइसेंस भी रद कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन क्यों गंभीर है?

झांवित्तान्नी का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियमों और विनियमों का लगातार उल्लंघन करने के कारण रद हुआ। खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। बिना वैध लाइसेंस के ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री भी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। एफएसएसएआई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही जानकारी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है।