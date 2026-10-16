फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   FSSAI Cracks Down on Misleading Edible Oil Claims, Issues Notices to BigBasket, Flipkart

एफएसएसएआई: बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट, जेमिनी एडिबल्स को भ्रामक दावों पर नोटिस जारी, जानें क्या अपडेट

Fri, 16 Oct 2026 05:33 PM IST
कुमार विवेक पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 16 Oct 2026 05:33 PM IST
सार

एफएसएसएआई ने भ्रामक स्वास्थ्य दावों के लिए जेमिनी एडिबल्स, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किए हैं। राइस ब्रान तेल के विज्ञापन नियमों का उल्लंघन पाया गया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

विज्ञापन
FSSAI Cracks Down on Misleading Edible Oil Claims, Issues Notices to BigBasket, Flipkart
पैकेटबंद खाने पर एफएसएसएआई की नजर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने भ्रामक स्वास्थ्य दावों के लिए बड़ी कार्रवाई की है। उसने हैदराबाद स्थित जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, बिगबास्केट और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस राइस ब्रान तेल की बिक्री से जुड़े गलत विज्ञापनों को लेकर दिए गए हैं।

विज्ञापन


भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। नोटिस 'फ्रीडम कुकिंग राइस ब्रान ऑयल' उत्पाद के भ्रामक दावों के संबंध में जारी हुए हैं। इस उत्पाद का प्रचार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। दावों में 'खराब कोलेस्ट्रॉल कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखता/बढ़ाता है' शामिल था। साथ ही, '10,000+ पीपीएम नेचुरल ओरिजानोल' का दावा भी किया गया था। नियामक ने पाया कि कोलेस्ट्रॉल और हृदय-स्वास्थ्य संबंधी ये दावे विज्ञापन और दावा विनियम, 2018 के तहत अनुमत नहीं थे। 
विज्ञापन


जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से खाद्य उत्पाद बेच रही थी। कंपनी के पास ई-कॉमर्स गतिविधि के लिए वैध केंद्रीय लाइसेंस भी नहीं था। इन खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

अन्य कंपनियों पर क्या कार्रवाई हुई?

एफएसएसएआई ने डीएनवी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर गैर-अनुपालनाओं के कारण हुई है। उल्लंघन स्वच्छता, साफ-सफाई, भंडारण और लाइसेंसिंग से संबंधित थे। नियामक ने झांवित्तान्नी का लाइसेंस भी रद कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन क्यों गंभीर है?

झांवित्तान्नी का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियमों और विनियमों का लगातार उल्लंघन करने के कारण रद हुआ। खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। बिना वैध लाइसेंस के ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री भी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। एफएसएसएआई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही जानकारी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed