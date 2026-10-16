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द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में लौटी रौनक, गिरावट के बाद सेंसेक्स 414 अंक उछला; आईटी शेयर चमके

Fri, 16 Oct 2026 03:49 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 16 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक निचले स्तरों से रिकवरी करने में सफल रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 414 अंक और निफ्टी 148 अंक ऊपर बंद हुए। टेक महिंद्रा के नतीजों से आईटी शेयरों में उछाल आया। वैश्विक बाजारों में भी तेजी दिखी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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सेंसेक्स क्लोजिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक उतार-चढ़ाव के बाद बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 413.66 अंक बढ़कर 74,729.27 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 148.81 अंक की वृद्धि के साथ 23,146.15 पर बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे बढ़कर 94.95 (अस्थायी) पर स्थिर हुआ।

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टेक महिंद्रा के मजबूत नतीजों के कारण आईटी शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक पिछले सत्र में चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। एम एंड एम और भारती एयरटेल के शेयरों में दो-दो फीसदी की तेजी दर्ज की गई। फार्मा, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में चुनिंदा खरीदारी दिखी। यह खरीदारी सतर्क बाजार भावना के बीच हुई।

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बाजार में तेजी के मुख्य कारण क्या रहे?

बाजार में इस तेजी के पीछे चार प्रमुख कारण रहे। आईटी शेयरों ने लगातार चौथे सत्र में अपनी वृद्धि जारी रखी। बॉन्ड यील्ड में गिरावट से भी बाजार को समर्थन मिला। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। इसके अलावा, रुपया लगातार पांचवें दिन मजबूत हुआ, जिसने बाजार को और गति दी।

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विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन कैसा रहा?

बाजार में विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। आईटी शेयरों ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की और बाजार को ऊपर ले गए। इसके बाद मीडिया, मेटल्स और सीमेंट सेक्टर में भी तेजी देखी गई। ऑटो शेयरों में भी बढ़त रही, जबकि पीएसयू बैंकों ने मामूली लाभ कमाया। दूसरी ओर, वित्तीय सेवाएं, एफएमसीजी, तेल और गैस और निजी बैंकों में बिकवाली का दबाव रहा।

वैश्विक बाजारों का रुख क्या रहा?

लंदन समय के अनुसार सुबह 6:52 बजे तक वैश्विक बाजारों में भी तेजी का रुख रहा। एस एंड पी 500 फ्यूचर्स 0.1 फीसदी ऊपर चढ़े। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.1 फीसदी की वृद्धि हुई। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स 1.4 फीसदी बढ़ा। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 0.9 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। जापान का टॉपिक्स 1.8 फीसदी और हांगकांग का हैंग सेंग 1 फीसदी ऊपर रहा। शंघाई कंपोजिट 0.2 फीसदी और यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.8 फीसदी बढ़े।

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