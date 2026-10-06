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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Tata Trusts Noel family dominance Chandrasekaran third term 17 of 36 trustees Tata Sons AGM

टाटा ट्रस्ट्स में नोएल परिवार का दबदबा: 36 में से 17 ट्रस्टी पद; चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर क्या फैसला?

Tue, 06 Oct 2026 05:49 AM IST
निर्मल कांत ब्यूरो, नई दिल्ली।
ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 06 Oct 2026 05:49 AM IST
सार

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर अंतिम फैसला शेयरधारक ट्रस्टों को करना है। ट्रस्टों में नोएल टाटा और उनके परिवार का प्रभाव मजबूत है, लेकिन शापूरजी पालोनजी ग्रुप और टाटा की दूसरी कंपनियों की हिस्सेदारी भी अहम है। ऐसे में चंद्रशेखरन के सामने तीसरे कार्यकाल की राह कितनी आसान होगी? पढ़िए इस रिपोर्ट में। 

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Tata Trusts Noel family dominance Chandrasekaran third term 17 of 36 trustees Tata Sons AGM
क्या चंद्रशेखरन को मिलेगा तीसरा कार्यकाल? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की संभावित वार्षिक आम बैठक से पहले शेयरधारक ट्रस्टों के भीतर वोटिंग का अंकगणित चर्चा में है। इस बैठक में टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल दिए जाने पर फैसला होना है।
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चंद्रशेखरन का कार्यकाल सामान्य रूप से 20 फरवरी, 2027 को समाप्त होगा। हालांकि, कंपनी बोर्ड ने 17 सितंबर की एक हंगामेदार बैठक में उन्हें तीसरा कार्यकाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, लेकिन अब इसका अंतिम फैसला शेयरधारक ट्रस्टों के हाथ में है। सूत्रों के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के अधीन आने वाले 7 ट्रस्टों की संरचना बताती है कि नोएल टाटा और उनके परिवार का प्रभाव बेहद मजबूत हो चुका है। इन ट्रस्टों में कुल 36 ट्रस्टी पद हैं। इनमें से 17 पदों पर अकेले नोएल टाटा और उनके परिवार (बेटे नेविल, बेटियां लीया और माया) का कब्जा है। रतन टाटा के निधन से कुछ महीने पहले मई 2024 में लीया और माया को तीन-तीन ट्रस्टों में शामिल किया गया था।
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किस ट्रस्ट में क्या है नोएल परिवार की ताकत
  • सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) : टाटा संस में 27.98% हिस्सेदारी वाले इस सबसे बड़े ट्रस्ट में कुल 6 में से 2 ट्रस्टी (33%) नोएल और उनके बेटे नेविल हैं।
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  • सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) : टाटा संस में 23.56% हिस्सेदारी। यह ट्रस्ट फिलहाल महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर द्वारा कथित उल्लंघनों के कारण फ्रीज है।
  • जेआरडी टाटा ट्रस्ट : टाटा संस में 4.01% हिस्सेदारी। नोएल और नेविल 50% हिस्सेदारी रखते हैं।
  • टाटा एजुकेशन ट्रस्ट : टाटा संस में 3.73% हिस्सेदारी। नोएल, लीया और माया मिलकर कुल 60% ताकत रखते हैं।
  • टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट : टाटा संस में 3.73% हिस्सेदारी। नोएल, लीया और नेविल का 60% दबदबा है।

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आरडी टाटा ट्रस्ट : नोएल, माया और नेविल की 50% हिस्सेदारी। अन्य ट्रस्टी विजय सिंह, श्रीनिवासन, तुषाद बी दुबाश हैं।
सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट : टाटा संस में 0.1% हिस्सेदारी। नोएल, लीया और माया 60% के मालिक हैं। अन्य ट्रस्टी जिमी टाटा और जेएन मिस्त्री हैं।

शापूरजी पालोनजी ग्रुप और अन्य कंपनियों के 30% वोट भी अहम...
एजीएम में केवल ट्रस्टों के वोट ही नहीं, बल्कि 18% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शापूरजी पालोनजी (एसपी) ग्रुप का रुख भी देखा जाएगा। नोएल टाटा का विवाह एसपी ग्रुप के परिवार में हुआ है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर के पास टाटा संस की करीब 12% हिस्सेदारी है।
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