द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में गिरावट के साथ करोबार की शुरुआत, सेंसेक्स 638 तो निफ्टी 180 अंक टूटा
- घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई।
- सेंसेक्स और निफ्टी ओपनिंग के दौरान करीब एक-एक फीसदी गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे।
विस्तार
गुरुवार को को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांकों ने दिन का कारोबार नुकसान के साथ कारोबार करते दिखे। बाजार में आज निवेशकों के बीच निराशा का माहौल रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर खुले।
सेंसेक्स का प्रदर्शन कैसा रहा?
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 642.51 अंक गिरकर 73,067.18 पर आ गया।
निफ्टी में कितनी गिरावट आई?
निफ्टी 241.35 अंक गिरकर 22,570.90 पर आ गया। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 94.50 पर आ गया।
बुधवार को शेयर बाजार में क्या हुआ?
इससे पहले घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई थी। बीएसई सेंसेक्स 143.21 अंक यानी करीब 0.19 फीसदी टूटकर 73,709.69 अंक पर बंद हुआ था। वहीं, एनएसई निफ्टी 77.60 अंक यानी करीब 0.34 फीसदी गिरकर 22,811.35 अंक पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले रुपया 46 पैसे बढ़कर 94.45 (अस्थायी) पर बंद हुआ।