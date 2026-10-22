द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में गिरावट के साथ करोबार की शुरुआत, सेंसेक्स 638 तो निफ्टी 180 अंक टूटा

गुरुवार को को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांकों ने दिन का कारोबार नुकसान के साथ कारोबार करते दिखे। बाजार में आज निवेशकों के बीच निराशा का माहौल रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर खुले।

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