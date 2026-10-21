जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ: पहले 100 मिनट में पूर्ण और अब तक 2.35 गुना सब्सक्राइब, बोलियां ₹50,000 करोड़ के पार

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का 30,213 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार को खुलने के 100 मिनट के भीतर ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया। यह बोली हासिल करने में भारत का अब तक का सबसे तेज आईपीओ बन गया है। दोपहर तक इसकी बोलियां 50,000 करोड़ रुपये को पार कर गईं, जो पेशकश किए गए शेयरों की 2.35 गुना मांग दिखाती है।

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क्या है जियो आईपीओ की खासियत?

निवेशकों ने पेशकश किए गए 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले 46.50 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई। यह उपलब्धि भारतीय सार्वजनिक पेशकशों में सदस्यता की गति के लिए एक नया मानदंड स्थापित करती है। संस्थागत निवेशक देश के इस सबसे बड़े आईपीओ की मांग में अग्रणी रहे। योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए आरक्षित हिस्सा 7.09 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें 4.90 करोड़ शेयरों के मुकाबले 34.77 करोड़ शेयरों की बोलियां मिलीं। घरेलू वित्तीय संस्थाओं ने 16.98 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई।विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 14.97 करोड़ शेयरों की मांग की। म्यूचुअल फंडों ने 2.02 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई। गैर-संस्थागत निवेशकों की मांग भी मजबूत रही, उनका हिस्सा 1.03 गुना सब्सक्राइब हुआ। खुदरा खंड 0.58 गुना पर अंडर-सब्सक्राइब रहा, जिसमें इस श्रेणी के लिए आरक्षित 8.50 करोड़ शेयरों के मुकाबले 4.91 करोड़ शेयरों की बोलियां मिलीं। कर्मचारी और शेयरधारक आरक्षण क्रमशः 1.15 गुना और 1.12 गुना सब्सक्राइब हुए।

जियो का आईपीओ पिछले बड़े आईपीओ से अलग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का निर्गम खुलने के दिन दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का निर्गम 2025 में पहले दिन के अंत तक पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ। हुंडई मोटर इंडिया का 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ 2024 में पहले दिन के अंत तक केवल 18 फीसदी सब्सक्राइब हुआ था। जियो 27 करोड़ नए शेयर जारी कर रहा है, जिसका अर्थ है कि आय सीधे कंपनी को मिलेगी।

आईपीओ का मूल्य और लक्ष्य क्या है?



आईपीओ का मूल्य प्रति शेयर 1,065 रुपये से 1,119 रुपये निर्धारित किया गया है। इस मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर जियो प्लेटफॉर्म्स का मूल्यांकन लगभग 108 अरब डॉलर होगा। यह निर्गम 23 अक्तूबर तक खुला रहेगा। यह मूल्य के हिसाब से हुंडई मोटर इंडिया के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बनने को तैयार है।

निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया क्यों?

संस्थागत निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया एंकर-निवेशक बुकिंग के बाद आई है। जियो ने सोमवार को 212 एंकर निवेशकों को 1,119 रुपये प्रति शेयर पर करीब 8,110 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए थे। उस आवंटन की मांग 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी। यह आईपीओ डिजिटल सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जियो की विस्तार महत्वाकांक्षा का एक बड़ा परीक्षण है। कंपनी का 533.3 दस लाख का ग्राहक आधार इन कारोबारों की नींव है।