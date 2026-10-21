द बोनस मार्केट अपडेट:  शेयर बाजार की शुरुआती तेजी गायब, बैंकिंग ने सेंसेक्स में डुबोया 484 अंक

बुधवार को शेयर बाजार में शुरुआती तेजी कायम नहीं रह पाई। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में भारी नुकसान के कारण बाजार लाल निशान में फिसल गया। सेंसेक्स 484.98 अंक गिर गया।

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दोपहर के कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 484.98 अंक या 0.66 फीसदी गिरकर 73,367.92 पर आ गया। दिन में पहले यह 829.29 अंक उछला था। अपने इंट्रा-डे उच्च स्तर 74,682.19 अंक से बेंचमार्क 1,325.48 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर 73,356.71 पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी 171.25 अंक या 0.75 फीसदी गिरकर 22,717 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में यह 23,120.90 के उच्च स्तर पर पहुंचा था। बाद में यह 22,702.85 के निचले स्तर पर आ गया।बाजार में गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में भारी नुकसान रहा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्रमुख शेयर गिरे। मारुति सुजुकी इंडिया, ट्रेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी नुकसान में रहे। हालांकि, आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी भी लाभ में रहे।एशियाई बाजार मिश्रित रुख के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 बेंचमार्क उच्च स्तर पर बंद हुए। वहीं, हांगकांग का हैंग सेंग और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे। मंगलवार को अमेरिकी बाजार उच्च स्तर पर बंद हुए थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 1 फीसदी बढ़कर 109.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,148.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,201.19 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। पिछले सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 876.37 अंक गिरकर 73,852.90 पर बंद हुआ था। व्यापक एनएसई निफ्टी 257.20 अंक गिरकर 22,888.95 पर समाप्त हुआ था।