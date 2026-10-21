एक्सप्लेनर: मार्को रूबियो के दौरे में क्यों शामिल है जामनगर, रिलायंस की रिफाइनरी में अमेरिका के लिए ऐसा क्या?

वेनेजुएला के तेल के लिए जामनगर क्यों सबसे अच्छा विकल्प?

वेनेजुएला का कच्चा तेल अपेक्षाकृत भारी होता है और उसमें सल्फर की मात्रा भी अधिक हो सकती है। इसे प्रोसेस करने के लिए ऐसी रिफाइनरी की जरूरत होती है, जो इस तरह के तेल को संभाल सके। जामनगर की रिफाइनिंग क्षमता इस लिहाज से महत्वपूर्ण है।



एपी के मुताबिक, अमेरिका वेनेजुएला के बढ़ते तेल उत्पादन के लिए बाजार तलाश रहा है। रूबियो ने कहा कि रिलायंस भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम है और पहले भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने वेनेजुएला का उत्पादन बढ़ने पर भारत की संभावित भूमिका का भी जिक्र किया।



पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की रेडी रेकनर रिपोर्ट में दिए गए 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार था। इसके बाद कनाडा, ईरान और इराक का स्थान था। इन देशों के पास मौजूद प्रमाणित तेल भंडार इस प्रकार हैं:

वेनेजुएला: 303.8 अरब बैरल

303.8 अरब बैरल सऊदी अरब: 297.5 अरब बैरल

297.5 अरब बैरल कनाडा: 168.1 अरब बैरल

168.1 अरब बैरल ईरान: 157.8 अरब बैरल

157.8 अरब बैरल इराक: 145 अरब बैरल

रूस से तेल पर भारत की निर्भरता कितनी?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात करता है। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में कच्चे तेल के शुद्ध आयात के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर था। भारत प्रतिदिन करीब 46 लाख बैरल कच्चे तेल का शुद्ध आयात करता था, जबकि चीन का आंकड़ा 1.06 करोड़ बैरल प्रतिदिन था।



रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कच्चे तेल के आयात में पश्चिम एशिया के देशों की हिस्सेदारी 60% से अधिक थी। लेकिन युद्ध के बाद रूस से तेल खरीद बढ़ने लगी। भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 2021 में 3% से भी कम थी, जो 2023 में बढ़कर करीब 40% हो गई। इसी अवधि में मध्य पूर्व के देशों की हिस्सेदारी घटकर लगभग 61% से 45% रह गई।



वित्त वर्ष 2023-24 में रूस, इराक और सऊदी अरब भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले शीर्ष तीन देश थे। हालांकि, नवंबर 2025 से रूसी रिफाइनरियों पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस से तेल आयात प्रभावित होने की खबरें आईं। इसके बावजूद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा, लेकिन भारत के कुल कच्चे तेल आयात में उसकी हिस्सेदारी करीब एक-तिहाई से घटकर एक-चौथाई से भी कम रह गई।