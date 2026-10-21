त्योहार के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट: डेढ़ लाख के नीचे गोल्ड, सिल्वर में भी आई नरमी, क्या है कारण?

दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। रुपये के मजबूत होने, कच्चे तेल के महंगे बने रहने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से कमजोर संकेत मिलने के कारण दोनों कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 फीसदी शुद्धता वाले सोने का भाव 1,300 रुपये गिरकर 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इसमें सभी कर शामिल हैं। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

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सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। लगातार दो कारोबारी सत्रों तक भाव स्थिर रहने के बाद बुधवार को चांदी 1,600 रुपये सस्ती होकर 2,13,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले चांदी का भाव 2,15,000 रुपये प्रति किलो था।LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च एनालिस्ट एवं वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, रुपये में मजबूती आने से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ा। कच्चे तेल के महंगे बने रहने से महंगाई बढ़ने की आशंका भी बाजार की चिंता बढ़ा रही है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.43 रुपये (अस्थायी भाव) पर बंद हुआ। डॉलर की मांग को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दखल को भी रुपये की मजबूती की वजहों में गिना जा रहा है।PL कैपिटल के कमोडिटी प्रमुख आशीष राजोदिया ने बताया कि घरेलू बाजार में चांदी भी दबाव में रही। ईरान के साथ शांति समझौते की उम्मीद जगी थी, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी आई और सोने-चांदी को थोड़ी राहत मिली। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। खबरें आईं कि ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत में कूटनीतिक प्रगति की उम्मीद कम है।ये भी पढ़ें:विदेशी बाजार में बुधवार को हाजिर सोना करीब 4,127.68 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। वहीं, चांदी का भाव 0.48 फीसदी गिरकर 57.72 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कोटक नियो की कमोडिटी रिसर्च की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कायनात चेनवाला के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,126 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं, पिछले सत्र में 58.60 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने के बाद चांदी फिसलकर करीब 57.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।