द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट; सेंसेक्स 876 अंक, निफ्टी 257 अंक लुढ़का

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बड़े नुकसान के साथ बंद हुए। यह दिन निवेशकों के लिए निराशाजनक रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 94.92 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

दोपहर 03:29 बजे बाजार बंद होने तक, सेंसेक्स 73,852.90 के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 876.37 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट 1.17 फीसदी रही। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी 22,888.95 के स्तर पर रहा। इसमें 257.21 अंकों की कमी आई, जो 1.11 फीसदी के बराबर है।

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बाजार में कितनी गिरावट दर्ज हुई?

19 अक्तूबर 2026 को सेंसेक्स में 876.37 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह 1.17 फीसदी की कमी थी। निफ्टी में 257.21 अंकों की गिरावट आई। यह गिरावट 1.11 फीसदी रही।

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प्रमुख सूचकांक किस स्तर पर बंद हुए?

बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 73,852.90 के स्तर पर रहा। वहीं, निफ्टी 22,888.95 के स्तर पर बंद हुआ। दोनों प्रमुख सूचकांकों ने दिन का कारोबार नुकसान के साथ समाप्त किया।