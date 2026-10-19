द बोनस मार्केट अपडेट: उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 76 अंक टूटा, निफ्टी 23150 से नीचे पहुंचा, जानिए पूरा हाल

सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सुबह 09 बजकर 16 मिनट पर प्रमुख सूचकांक लाल निशान पर कारोबार करते दिखे। शुरुआती कारोबार में बाजार में कमजोरी का रुख देखा गया।

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किन शेयरों में गिरावट दर्ज हुई?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,652.53 अंक पर खुला। इसमें 76.74 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट 0.10 फीसदी के बराबर थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23,138.90 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी में 7.25 अंकों की कमी आई। यह 0.03 फीसदी की गिरावट थी। बाजार में शुरुआती रुझान कमजोर बना रहा। सेंसेक्स 200 अंक तक गिर गया था। निफ्टी भी 23,150 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे चला गया।

शुरुआती कारोबार में कुछ प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भी कमी आई। टेक महिंद्रा और एनटीपीसी के शेयरों में दो फीसदी तक की गिरावट देखी गई। इन शेयरों में निवेशकों ने बिकवाली की। बाजार के जानकारों ने इसे शुरुआती अस्थिरता का संकेत बताया।