पीएफआरडीए: पेंशन नियामक ने लॉन्च की एनपीएस सेंट्रल, अब खातों का प्रबंधन होगा आसान; जानिए कैसे होगा इस्तेमाल

पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए एक नया डिजिटल मंच लॉन्च किया है। इसका नाम एनपीएस सेंट्रल है। यह मंच ग्राहकों को एक ही जगह से अपने पेंशन खातों को पंजीकृत करने, निवेश करने और प्रबंधित करने में मदद करेगा।

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एनपीएस सेंट्रल क्या सुविधाएं देगा?

पीएफआरडीए ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। यह मंच एनपीएस दिवस के अवसर पर 1 अक्तूबर को शुरू किया गया था। इसे एनपीएस के तहत तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) ने मिलकर विकसित और प्रबंधित किया है। यह सभी सीआरए को एक साझा डिजिटल इंटरफेस पर लाता है। इससे एनपीएस इकोसिस्टम में पेंशन से संबंधित सेवाओं तक पहुंच सरल हो जाती है। इस इकोसिस्टम में सीआरए, पेंशन फंड और पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) शामिल हैं। यह पहल एक अधिक एकीकृत, सुलभ और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल पेंशन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एनपीएस सेंट्रल एनपीएस स्वास्थ्या के लिए पंजीकरण की सुविधा भी देता है। यह एक समर्पित निवेश कोष को सुपर टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था के साथ जोड़ता है। इससे व्यापक डिजिटल पेंशन इकोसिस्टम के भीतर स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवाओं तक पहुंच बढ़ती है। यह मंच एनपीएस इकोसिस्टम के प्रतिभागियों और मौजूदा एनपीएस डिजिटल टचपॉइंट्स के साथ एकीकरण को भी आसान बनाएगा।

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इस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस मंच का मुख्य लक्ष्य ग्राहकों के लिए पेंशन सेवाओं को सरल बनाना है। यह उन्हें अपने पेंशन खातों का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगा। पीएफआरडीए का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल वातावरण तैयार करना है जो सभी के लिए सुलभ हो। यह पहल पेंशन क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।