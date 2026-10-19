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दरियादिली: एलन मस्क अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को देंगे स्पेसएक्स के शेयर, जानिए उन्होंने क्या कहा

Mon, 19 Oct 2026 03:06 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 19 Oct 2026 03:06 PM IST
सार

एलन मस्क ने अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को एक स्पेसएक्स शेयर देने की घोषणा की है। जानें इस योजना के विवरण, मस्क की स्पेसएक्स में हिस्सेदारी और उनके रोडस्टर स्पोर्ट्स कार के नए प्रोटोटाइप के बारे में।

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Elon Musk's Big Announcement: One SpaceX Share for Every American Child Next Year
एलन मस्क - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

विस्तार
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अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने सोमवार को एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल वह अमेरिका के हर बच्चे को स्पेसएक्स का एक शेयर देंगे। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने इस पहल को कई ऐसी ही योजनाओं में से पहली बताया है।

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यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब मस्क निजी एयरोस्पेस और सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स में सबसे बड़े शेयरधारक बने हुए हैं। उनकी यह पहल कंपनी के भविष्य के प्रति उनके विश्वास को दर्शाती है। स्पेसएक्स दुनिया की सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों में से एक है। इसके संचालन में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं। यह स्टारलिंक के माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रदान करती है। साथ ही, स्पेसएक्स मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में भी सक्रिय है। कंपनी का बाजार में एक मजबूत स्थान है।

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क्या है मस्क की स्पेसएक्स में हिस्सेदारी?

एक हालिया नियामक फाइलिंग के अनुसार, 30 जून तक मस्क की स्पेसएक्स में 48.4 फीसदी हिस्सेदारी थी। फाइलिंग से पता चला कि मस्क के पास स्पेसएक्स में लगभग 6.42 अरब शेयर हैं। उनकी होल्डिंग्स में 849.5 दस लाख क्लास ए शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, 3.92 अरब क्लास बी शेयर ट्रस्टों के माध्यम से हैं। इन ट्रस्टों में वह स्वयं ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। मस्क सीधे तौर पर करीब 1.30 अरब प्रतिबंधित क्लास बी शेयरों के मालिक भी हैं। उनके पास 350 दस लाख क्लास बी शेयरों को कवर करने वाले स्टॉक ऑप्शन से जुड़े अधिकार भी हैं।

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कैसे बांटे जाएंगे ये शेयर?

मस्क ने प्रस्तावित शेयर वितरण को लागू करने के तरीके का विवरण नहीं दिया है। इसमें पात्रता मानदंड, समय और नियामक अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि शेयर सीधे प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित किए जाएंगे। या फिर यह किसी ट्रस्ट संरचना के माध्यम से होगा। इस तरह की एक बड़ी पहल के लिए कई कानूनी और तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में आगे की जानकारी का इंतजार है।

क्या है रोडस्टर कार, जो भर सकती है उड़ान?

इस बीच, पिछले हफ्ते मस्क ने अपनी रोडस्टर स्पोर्ट्स कार का एक नया संस्करण पेश किया। टेक्सास में एक स्पेसएक्स सुविधा में एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस दौरान एक प्रोटोटाइप को संक्षेप में हवा में उठाया गया। वाहन एक ऊंचे घुमावदार ट्रैक पर चला और फिर थोड़ी दूरी के लिए हवा में उड़कर सुरक्षित रूप से उतरा। इस प्रदर्शन ने उड़ान कार की अवधारणा से तुलना को जन्म दिया। यह इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता द्वारा लगभग एक दशक पहले घोषित एक परियोजना को पुनर्जीवित करने का नवीनतम प्रयास है।

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