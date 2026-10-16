अमर उजाला शुभ-लाभ महोत्सव का आगाज: त्योहारी सीजन में करें खरीदारी, जीतें कार-बाइक समेत लाखों रुपये के इनाम

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इस महोत्सव में भाग लेना भी बेहद आसान है। सबसे पहले बताइए कि इस दिवाली आप क्या खरीदना चाहते हैं। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन कर वेबसाइट पर फॉर्म भरें या 9667652299 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद त्योहारी सीजन में सहभागी दुकानों से खरीदारी करें और वहां लगे फ्यूआर कोड को स्कैन कर डिजिटल कूपन की जानकारी भरें। इस तरह आप महोत्सव में शामिल होकर शानदार उपहार जीतने का मौका पा सकते हैं।शुभ-लाभ महोत्सव में खुशियों का सिलसिला धनतेरस पर और खाम होने वाला है। इस दिन अमर उजाला 21 भाग्यशाली विजेताओं के नाम घोषित करेगा। प्रत्येक विजेता को 5,000 रुपये तक का उपहार मिलेगा यानी त्योहार को खरीदारी के साथ आकर्षक उपहार जीतने का एक और शानदार अवसर।अपने शहर में शुभ-लाभमहोत्सव में भागीदारी की जानकारी के लिए अमर उजाला में प्रकाशित विज्ञापनों पर नजर रखें या सहभागी दुकानों पर लगी शुभ-लाभ महोत्सव की ब्रांडिंग और क्यूआर कोड देखें। महोत्सव के दोनों चरणों के लकी ड्रा के विजेताओं के नाम वेबसाइट www.amarujala.com/shubhlabh पर प्रकाशित किए जाएंगे। तो इस दिवाली खरीदारी की योजना बनाइए, सहभागी दुकानों से खरीदारी कीजिए और शुभ-लाभमहोत्सव 2026 के साथ त्योहारों की खुशियों को बनाइए और भी खास। हो सकता है, इस बार शानदार उपहार आपके घर आए।महोत्सव के मेगा लकी ड्रा में भी आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में एक विजेता को कम द्वितीय पुरस्कार के रूप में तीन विजेताओं को मोटरसाइकिल और तृतीय पुरस्कार के रूप में दस विजेताओं को 42 इंच के स्मार्ट टीबी दिए जाएंगे। इसके अलावा शहरों के स्तर पर होने वाले मिक्सर ग्राइंडर समेत कई आकर्षक उपहार जीतने का मौका भी मिलेगा।