द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी, जानिए सेंसेक्स निफ्टी किस स्तर पर कर रहे कारोबार

सोमवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। हालांकि उसके बाद बाजार में बिकवाली हावी हो गई। पिछले सत्र की जोरदार तेजी को आगे बढ़ाते हुए बाजार ऊपर चढ़े लेकिन अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख सके।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 178 अंक उछलकर 72,627.86 पर पहुंच गया। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 76.20 अंक चढ़कर 22,591.45 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में से कई शेयरों में तेजी देखी गई। इनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, टाटा स्टील और एनटीपीसी प्रमुख रूप से शामिल थे। हालांकि, कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी आई। टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, आईटीसी और एक्सिस बैंक के शेयर नुकसान में रहे। हालांकि शुरुआती बढ़त बाजार ने गंवा दी और 9 बजकर 51 मिनट पर सेंसेक्स 168.71 (0.23%) अंकों की गिरावट के साथ 72,303.62 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 13.86 (0.06%) अंक टूटकर 22,506.60 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

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बाजार में तेजी का मुख्य कारण क्या है?

बाजार में इस तेजी का एक प्रमुख कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी है। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.45 फीसदी गिर गया। यह 103.1 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पिछले कारोबारी सत्र में भी बाजार में जोरदार उछाल आया था। शुक्रवार को सेंसेक्स 879.09 अंक (1.23 फीसदी) उछलकर 72,472.33 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 288.65 अंक (1.30 फीसदी) की बढ़त के साथ 22,520.45 पर समाप्त हुआ था।

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एशियाई बाजारों और विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रहा?

एशियाई बाजारों में सोमवार को मिलाजुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक तेजी से नीचे आया। शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। हालांकि, हांग सेंग सूचकांक में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को 3,568.90 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।