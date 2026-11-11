Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Nvidia Faces Succession Challenges as Questions Rise Over Jensen Huang's Future Leadership

एनवीडिया के भविष्य पर संकट: जेनसन हुआंग के बाद कौन करेगा राज? उत्तराधिकार का उठने लगा सवाल

Wed, 11 Nov 2026 05:14 AM IST
राकेश कुमार अमर उजाला नेटवर्क, वाशिंगटन।
अमर उजाला नेटवर्क, वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 05:14 AM IST
सार

दुनिया की दिग्गज एआई चिप निर्माता एनवीडिया के सामने सीईओ जेनसन हुआंग के नेतृत्व और उत्तराधिकार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कंपनी के बोर्ड ने फिलहाल हुआंग पर भरोसा जताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी की पहचान उनसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उनके जाने पर नेतृत्व संभालना बड़ी चुनौती होगी। कंपनी में अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन हुआंग जैसा वैश्विक प्रभाव रखने वाला चेहरा तैयार करना आसान नहीं है। मामला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ गया है।
 

विज्ञापन
Nvidia Faces Succession Challenges as Questions Rise Over Jensen Huang's Future Leadership
एनवीडिया चिप - फोटो : adobestock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दुनिया की दिग्गज एआई चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सामने नेतृत्व और भविष्य को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सीईओ जेनसन हुआंग से जुड़े कथित विवादों की जांच के बीच कंपनी की उत्तराधिकार योजना पर सवाल उठने लगे हैं। बोर्ड ने फिलहाल हुआंग को पद से हटाने की जरूरत से इन्कार करते हुए उन पर भरोसा जताया है। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि कंपनी का नेतृत्व काफी हद तक एक ही व्यक्ति पर निर्भर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि हुआंग (63) के हटने की स्थिति में कंपनी कौन संभालेगा?
विज्ञापन


एनवीडिया की कारोबारी रणनीति, वैश्विक पहचान व तकनीकी नेतृत्व में हुआंग की मुख्य भूमिका है। 1993 में कंपनी की स्थापना के बाद उन्होंने इसे सबसे मूल्यवान कंपनियों में शुमार कराया। हुआंग एनवीडिया के प्रमुख सार्वजनिक चेहरे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत वैश्विक नेताओं व तकनीकी कंपनी प्रमुखों से उनके संबंध एनवीडिया के लिए रणनीतिक रूप से अहम रहे हैं। 
विज्ञापन


उत्तराधिकारी की कमी बड़ी चिंता
निवेश अनुसंधान कंपनी मेलियस रिसर्च के विश्लेषकों ने उत्तराधिकारी की कमी को एनवीडिया की सबसे बड़ी कमजोरियों में शामिल किया है।  स्टेसी रैगसन के मुताबिक, कंपनी की पहचान हुआंग से इतनी गहराई से जुड़ी है कि उनके बिना नेतृत्व की कल्पना आसान नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हुआंग जैसा चेहरा नहीं : एनवीडिया में सीएफओ कोलेट क्रेस, मुख्य वैज्ञानिक बिल डैली और सीटीओ माइकल कगन जैसे अनुभवी अधिकारी मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टीम कारोबार संभाल सकती है, पर हुआंग जैसा वैश्विक प्रभाव व नेतृत्व विकसित करना बड़ी चुनौती होगी।


अमेरिकी सुरक्षा पर खतरा: मामला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन से तकनीकी प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ गया है। एलिस का नाम सिंगापुर की उस कंपनी से जुड़ा है, जिसने एनवीडिया से चार अरब डॉलर से अधिक के चिप खरीदे।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed