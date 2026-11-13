क्यों ठप पड़े माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर: दुनिया भर में थमा काम, आउटलुक, टीम्स और को-पायलट सब प्रभावित, जानिए अपडेट
- माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक सर्वर में आई तकनीकी खराबी से आउटलुक, टीम्स और कोपायलट सेवाएं ठप हो गई हैं, जिससे दुनिया भर में कॉरपोरेट कामकाज प्रभावित हुआ है।
- जानिए आउटेज के कारण, डाउनडिटेक्टर के आंकड़े और बहाली के प्रयासों का पूरा ब्योरा। विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ें।
विस्तार
वैश्विक तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की क्लाउड और संचार सेवाओं में आई भारी तकनीकी खराबी (आउटेज) ने दुनिया भर के कामकाजी माहौल को हिलाकर रख दिया है। कंपनी की प्रमुख कॉरपोरेट सर्विसेज आउटलुक (Outlook), टीम्स (Teams) और जनरेटिव एआई टूल कोपायलट (Copilot) के अचानक ठप होने से हजारों उद्यमों और उपयोगकर्ताओं का कामकाज गंभीर रूप से बाधित हो गया है। हालात तब और जटिल हो गए जब तकनीकी खामी को दूर करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम नाकाम साबित हुए। इस व्यवधान से वैश्विक स्तर पर ईमेल, कार्यस्थल संवाद और रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियां रुक-सी गई हैं।
ग्लोबल आउटेज का दायरा कितना बड़ा है और कौन-सी सेवाएं ठप हुईं?
माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, यह समस्या माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लिकेशन सूट पर निर्भर उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक कनेक्टिविटी संकट लेकर आई है:
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प्रभावित मुख्य सेवाएं: इस तकनीकी गड़बड़ी की सीधी मार माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आउटलुक ईमेल, वनड्राइव (OneDrive) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कोपायलट पर पड़ी है।
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दैनिक कामकाज में रुकावट: हजारों उपयोगकर्ताओं ने टूल्स के लॉगिन न होने, सर्वर से संपर्क टूटने और फाइलों तक पहुंच न मिलने की शिकायतें दर्ज कराई हैं।
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व्यापक असर: दुनिया भर के कार्यालयों में कर्मचारियों के आंतरिक संवाद और क्लाउड आधारित ऑपरेशंस रुकने से आईटी विभागों में अफरातफरी का माहौल बन गया।
रिकवरी के प्रयासों में माइक्रोसॉफ्ट को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
सेवाओं को दोबारा ऑनलाइन लाने की कंपनी की कोशिशें उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकी हैं:
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उठाए गए कदम बेअसर: माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आधिकारिक अपडेट में स्वीकार किया कि सर्विस उपलब्धता सुधारने के लिए किए गए तकनीकी बदलाव "उम्मीद के अनुसार प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं"।
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ट्रैफिक असंतुलन की चुनौती: कंपनी इस समय नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट में बने लगातार असंतुलन (ट्रैफिक इम्बैलेंस) से जूझ रही है।
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वैकल्पिक समाधानों की तलाश: बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की क्षमता में आई कमी को दूर करने के लिए कंपनी अब वैकल्पिक तकनीकी रास्तों पर काम कर रही है।
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सतर्क बहाली की रणनीति: कंपनी ने साफ किया है कि वर्तमान में किए गए बदलाव पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही अगले सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
डाउनडिटेक्टर पर क्या आंकड़े सामने आए और ट्रैफिक का क्या पेंच है?
आउटेज की निगरानी करने वाले स्वतंत्र प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हैं:
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1.40 लाख के करीब पहुंचीं शिकायतें: डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, अकेले आउटलुक में आई दिक्कतों की रिपोर्टिंग गुरुवार को वैश्विक समयानुसार शाम 18:00 GMT के आसपास लगभग 1,40,000 (1.40 लाख) के उच्च स्तर (पीक) पर पहुंच गई।
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क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता विस्तार: कंपनी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में धीरे-धीरे सेवाएं बहाल की जा रही हैं, वहां बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ाई जा रही है।
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चुनौतीपूर्ण स्थिति: माइक्रोसॉफ्ट ने सार्वजनिक तौर पर यह माना है कि इस आउटेज से उबरने और बहाली की प्रक्रिया तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
वैश्विक कॉरपोरेट कामकाज और कंपनियों पर इसका क्या असर हुआ?
आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में माइक्रोसॉफ्ट 365 बैकबोन की तरह काम करता है, जिसके ठप होने से कई कारोबारी मोर्चों पर असर पड़ा है:
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ईमेल और सहयोग ठप: वे सभी कंपनियां और संगठन जो आधिकारिक ईमेल और संवाद के लिए आउटलुक और टीम्स पर पूरी तरह निर्भर हैं, उन्हें संचालन में भारी रुकावट झेलनी पड़ी है।
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एआई वर्कफ्लो प्रभावित: कोपायलट के बंद होने से उन उद्यमों का ऑटोमेशन और कोडिंग वर्कफ्लो भी प्रभावित हुआ है, जो दैनिक कार्यों के लिए एआई पर निर्भर हो चुके हैं।
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संचार का संकट: व्यावसायिक बैठकों और प्रोजेक्ट समन्वय में बाधा आने से संगठनों की उत्पादकता को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है।
सेवाओं की पूर्ण बहाली को लेकर माइक्रोसॉफ्ट का क्या रुख है?
माइक्रोसॉफ्ट स्थिति का विस्तृत आकलन कर रहा है और इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है:
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कोई निश्चित समयसीमा नहीं: माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि सभी प्रभावित सेवाएं कब तक पूरी तरह सामान्य रूप से बहाल हो पाएंगी।
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आगे का रुख: कंपनी का कहना है कि जब तक लागू किए गए उपाय स्थिरता की पुष्टि नहीं कर देते, तब तक पूर्ण परिचालन सामान्य होने में समय लग सकता है। तकनीकी जगत की नजरें अब माइक्रोसॉफ्ट के अगले बुलेटिन पर टिकी हैं।