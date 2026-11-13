क्यों ठप पड़े माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर: दुनिया भर में थमा काम, आउटलुक, टीम्स और को-पायलट सब प्रभावित, जानिए अपडेट

वैश्विक तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की क्लाउड और संचार सेवाओं में आई भारी तकनीकी खराबी (आउटेज) ने दुनिया भर के कामकाजी माहौल को हिलाकर रख दिया है। कंपनी की प्रमुख कॉरपोरेट सर्विसेज आउटलुक (Outlook), टीम्स (Teams) और जनरेटिव एआई टूल कोपायलट (Copilot) के अचानक ठप होने से हजारों उद्यमों और उपयोगकर्ताओं का कामकाज गंभीर रूप से बाधित हो गया है। हालात तब और जटिल हो गए जब तकनीकी खामी को दूर करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम नाकाम साबित हुए। इस व्यवधान से वैश्विक स्तर पर ईमेल, कार्यस्थल संवाद और रोजमर्रा की व्यावसायिक गतिविधियां रुक-सी गई हैं।

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